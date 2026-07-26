El sentido posteo de Scaloni a una semana de la final del Mundial

Lionel Scaloni publicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram, a una semana de la final del Mundial 2026.

"Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida", resumió el DT del combinado nacional.

Luego de la derrota de Argentina ante España, el entrenador pasó unos días en su Pujato natal, donde recibió el cariño de miles de argentinos, quienes llegaron hasta su casa para saludarlo, sacarse una foto o llevarles regalos.

El comunicado completo del Scaloni, que acompañó con una imagen junto a su cuerpo técnico, fue el siguiente:

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Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría,el llanto con una sonrisa,la angustia con la tranquilidad,los nervios con la calma,

puedo sentarme a escribir unas palabras,

que aunque saben que no me gustan mucho las redes,puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar.



Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días,quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida.



Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores,mis guerreros,como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa.



El esfuerzo,las ganas,el querer,el yo puedo,el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más)

el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE)el saber estar,el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro.. Eso es el verdadero trofeo



Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico,jugadores , al personal de AFA , aquellos que de forma silenciosa trabaja para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido.



Lionel Scaloni



Pd: Quien tiene un amigo argentino,tiene un tesoro.