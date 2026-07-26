Huracán, el equipo del momento: ganó el Apertura y se aseguró un lugar en la final del año

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Clausura 2025, campeón anual en ese mismo año y Apertura 2026. A la carrera y dejando en claro que ser candidato no es solo llevar un cartelito colgado, es sentir en el pecho el orgullo de ser y pertenecer y, dentro de la cancha, convencer a propios y extraños que sos el mejor de todos. Señoras y señores, Huracán es el equipo del momento en la Liga del Sur.

En un cotejo que se “calentó” por los egos de algunos y los reproches por antecedentes de “deudas” arbitrales de otros, el Globo venció 2-0 a Liniers en la final extra, se adjudicó el certamen Apertura de la A y aseguró su lugar en la definición de la temporada si es que no logra ganar el Clausura.

La imagen del principio fue chocante, al menos para los que todavía seguimos, a una semana, sufriendo alucinaciones con la final mundialista que Argentina perdió con España. Salvando las distancias, el escenario fue parecido: el de bule siendo protagonista con la pelota en los pies y el Chivo tirado muy atrás, atorado con su falta de recursos para sacar las contras y mutilado mentalmente por la estirpe del rival, que siempre jugó para adelante e hizo el gasto sin miramientos hacia los costados.

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Brian Scalco, Cerato y Dauwalder intercambiaron posiciones constantemente, Linares y Zabala tenían imanes en sus botines para captar balones sueltos y rechazos cortos y el hecho de interrumpir circuitos y deshacer sociedades le dieron a Huracán la tranquilidad de estar siempre en partido.

A los 45, un centro de Mayo terminó en la cabeza de Agudiak, que le dio con el parietal izquierdo para que la redonda choque contra uno de los caños del arco, pegué en el pie de Mendiguibel y se meta mansa y serena pero con el objetivo cumplido: darle el triunfo al que más lo estaba buscando.

Para el complemento, los de la dupla Ribes-Romero cambiaron el 4-2-3-1 por un 3-3-2-2 y a los pibes les costó alinear los planetas en un universo que no le era paralelo. Su progreso era interrumpido por el “meta y meta” del adversario y algunos jugadores empezaron a perder la paciencia cuando el árbitro Sebastián Navarro, sin comprometerse con la energía y los cambios de ritmo que el encuentro exigía, no amonestó a Cerato (agarró de la camiseta a Maio cuando encaraba hacia campo enemigo) ni a Reynoso cuando “taló” a Biondo en el borde del área.

Cuando el ventarrón huracanense empezó a mermar, pasados los 20 minutos, Liniers lo salió a prepear. Enfiló la tropa, abrió el horizonte y traccionó con los volantes por afuera.

A los 28, Monti se filtró al área por izquierda y cayó en un forcejeo con Aguirre: nada, siga… Pero la pelota derivó en Maio, que fue tocado abajo por Reynoso. El primero no, pero el segundo sí, fue penal. Navarro pitó enseguida, le pidió al 4 visitante que se levante y lo amonestó por simular. Como ya había recibido una amarilla en la etapa inicial, segunda roja y afuera.

Acto seguido, el escándalo, una piña que Reynoso recibió en el tumulto, corridas de un lado para el otro, amenazas con rostros desencajados, roja a Ribes (por exceso verbal e invasión de cancha) y partido demorado por 7 minutos. Algunos la sacaron barata y siguieron en el terreno de juego. Con VAR, terminaban 10 contra 7, y no sé si me quedo corto.

En la reanudación, la joyita de Brian Scalco --haciéndole un “sombrerito” a Mendiguibel hacia atrás-- terminó de sentenciar el pleito y también en apaciguar los ánimos.

A menos de un mes para su debut en el Regional Amateur, el conjunto whitense volvió a elevar bien alto su bandera. Sí, con mayor presupuesto que los demás, con jugadores de otro nivel, con y con y con y con… En el plano deportivo, Huracán siempre está ahí, es el equipo del momento, a la larga te termina “pasando el trapo”, con hombría, carácter y un sueño que en poco tiempo se hará realidad. Basta, el que quiera entender que entienda.

La síntesis

Huracán 2 (4-1-3-2)

Salvarezza 6

Mayo 6

Reynoso 6

Aguirre 6

Navarro (c) 5

Zabala 7

Dauwalder 6

Linares 7

Cerato 6

D.B. SCALCO 7

Agudiak 6

DT: Mauro Brunelli

Liniers 0 (4-2-3-1)

Mendiguibel 4

Maio 4

I. Fernández (c) 5

Villalba 6

Pereyra 5

Paolorossi 5

Chamorro 5

Monti 6

Biondo 5

Malerba 3

J. Castro 5

DT: Ribes-Romero

PT. Gol de Agudiak (H), a los 45m.

ST. Gol de Scalco (H), a los 39m. A los 28m. fueron expulsados Maio y Ribes (DT), ambos de Liniers.

Cambios. 69m. Munives (5) por Agudiak, 84m. Pacheco por Dauwalder y 93m. Andragnez por Cerato, K. Tormann por Linares y Seisdedos por Scalco, en Huracán; 62m. Bertoni (4) por Chamorro y Philipp (5) por Malerba y 86m. G. Ulmann por Biondo y R. Ullmann por Paolorossi, en Liniers.

Amonestados. Dauwalder (83m.) y Munives (95m.), en Huracán; Maio (14 y 73m.), Chamorro (61m.) y Philipp (72m.), en Liniers.

Arbitro. Sebastián Navarro (4,5).

Cancha. Tiro Federal (8,5).