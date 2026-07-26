Huracán venció a Liniers 2 a 0 y se quedó con el Apertura

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Huracán venció a Liniers 2 a 0 en la final extra y se quedó con el certamen Apertura de la máxima división del fútbol liguista.

Andoni Mendiguibel --en contra, a los 45 minutos-- y Brian Scalco (a los 85 minutos) anotaron los goles del Globo.

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El cotejo se jugó en cancha de Tiro Federal con un polémico arbitraje de Sebastián Navarro.

El juez expulsó a Salvador Maio en el visitante en el minuto 29 de la etapa complementaria.

El Globo --ganador del tramo regular-- se aseguró como mínimo finales.

El certamen Clausura comenzará el fin de semana que viene.