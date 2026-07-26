La tarde que recordaremos porque Guille marcó de mitad de cancha: "Acá hice los goles más lindos"

La crónica del triunfo de Olimpo ante Santamarina de Tandil, por 2 a 0, por la última fecha de la primera fase del Torneo Federal A podría tener varias aristas y arrancar de mil formas.

No obstante, en un partido en el que había poco en juego (el equipo bahiense ya estaba clasificado al Nononagonal y los de Tandil ya sabían que jugarían la Reválida), hay algo que se impone antes de cualquier análisis y reflexión.

Es que Braian Guille hizo uno de esos goles que quedarán en el recuerdo de todos los que estuvimos presentes esta tarde en el Roberto Carminatti, el día que el "10" aurinegro hizo un gol de mitad de cancha (ver abajo).

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"Había visto en el primer tiempo que el arquero jugaba adelantado y después lo vi y me salió pegarle", admitió Guille en diálogo con La Nueva. tras el partido.

"Cuando vi que tomó altura y que caía, que había pasado al arquero (Moris), dije 'ya está'. Cuando toca la red es una sensación hermosa", agregó.

Repesando en su memoria, Braian no recordaba otro igual suyo, ni siquiera cuando era una de las joyas de las inferiores de Racing Club de Avellaneda.

"Es el primero que hago de mitad de cancha, acá hice los goles más lindos de mi carrera. Más allá de cómo fue el gol, convertir con la camiseta que uno quiere muy es especial. Mientras sea para que el equipo sume y uno crezca en confianza, es muy importante", avisó el "10".

Ni bien terminó de celebrar con sus compañeros, Brain buscó a los fotógrafos para dedicar su ya histórico gol, anotado a los 13 minutos del complemento para el 2 a 0.

"La de dedicatoria es para mis hijos y mi mujer que me bancan siempre", contó en relación a las iniciales y antes de celebrarlo también con unas "pistolitas" hacía los suplentes.

En definitiva, también un tanto que sirve para su confianza pensando en lo que viene para el equipo y en una tarde a nivel personal en la que no había mostrado su mejor versión.

"Necesitaba marcar, hacía muchas fechas que lo venía buscando. En el primer tiempo tuve situaciones y por ahí por estar ciego por querer marcar cometimos ese error de no jugar el pase al medio cuando entraban compañeros, me pasó a mí, le pasó al Tucu. La verdad que es muy importante para nosotros convertir y hoy se dio y fue un muy lindo gol", admitió Guille.

A los pocos minutos del tanto de Braian, empezaron a llegar los mensajes recordando otros tantos parecidos, como el de Martín Cabrera u otros que hubo en el fútbol argentino, como el de Rodrigo Palacio, Martín Palermo y más.

Es que es una rareza de una calidad y precisión que no se encuentra muy seguido en un partido profesional y que por eso justamente quedará en la memoria por siempre.

Dejando atrás el golazo de Braian, también cabe remarcar que Olimpo mostró una buena versión esta tarde en su cancha.

Golpeó en el momento justo, cuando se iba el primer tiempo y luego de un buen comienzo de partido en el que se mostró agresivo y generando chances.

Tuvo un buen rendimiento colectivo, con firmeza defensiva desde su centrales, con Lungarzo casi sin pasar sobresaltos, Lapetina que se ganó los aplausos de la gente tras una muy buena tarde, con Sebastián Fernández (de un partido completísimo) y Marcelo Olivera (hizo un muy buen gol para el 1 a 0) aprovechando al máximo su chance en el once inicial y con un segundo tiempo sólido al que le sobraron varios minutos tras el 2 a 0.

Todo eso y algunas cosas más se pueden marcar como positivas para Olimpo esta tarde, pero lo cierto es que todos la recordaremos como "la tarde que Braian Guille hizo un gol de mitad de cancha".

Ahora, el aurinegro dará vuelta la página y continuará su camino en el Nonagonal Campeonato, el inicio de la parte más importante en busca del ascenso. Pero eso será a partir de mañana...

*El gol

*Ceferino eterno

Una especial previa se vivió en el Roberto Carminatti, por el recuerdo a Ceferino Díaz, leyenda del club y capitán del primer ascenso a la elite del fútbol nacional, quien falleció el pasado jueves a los 53 años.

El ahora capitán Martín Ferreyra lució la icónica camiseta número "5", hubo un respetuoso minuto de silencio en el Carminatti y banderas en su memoria.

*La síntesis

Olimpo (2)



Lungarzo 6



Chimino 6

Moiraghi 6

M. Ferreyra (c) 6

Lapetina 7



S. Fernández 8



Amarilla 6

Guille 8

Olivera 8



Ibarra 6

Susvielles 6



DT. Carlos Mungo



Santamarina (0)



Moris 5



Labaroni 5

L. Domínguez 5

Lucero 5

Ferrari 5



Belogni 5

M. Benítez 5

Igartúa 5

Devesa 5



D. Sosa (c) 6

Ijurco 5



DT: Matías Tatángelo



PT. Gol de Olivera (O), a los 46m.

ST. Gol de Guille (O), alos 13m.



Cambios. 56m. D. Ramírez (6) por Ibarra, 69m. A. Hernández y Espejo por Guille y Amarilla y 70m. Bellone y Colmenares por S. Fernández y Susvielles, en Olimpo; 45m. T. Romero y San Martín por Belogni y Devesa, 68m. T. Chávez y Di Carlo por M. Benítez y Labaroni y 76m. Romat por Lucero, en Santamarina.



Amonestados. M. Ferreyra (28m.) y Chimino (48m.) en Olimpo; Labaroni (66m.), en Santamarina.



Árbitro. E. Gutiérrez (6).



Cancha. Olimpo (muy buena).