Clausuraron una fiesta clandestina en una vivienda de calle Láinez: había unas 85 personas
El operativo se realizó durante la mañana de este sábado. Además, un joven fue aprehendido por tenencia de marihuana.
Una fiesta clandestina fue clausurada durante la mañana de este sábado en una vivienda ubicada en Láinez 2.600, donde personal policial y de Fiscalización Municipal constató la presencia de unas 85 personas.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10.30, tras una intervención conjunta entre efectivos del Comando de Patrullas y personal de Fiscalización.
Según informaron fuentes policiales, el lugar fue clausurado por infracción al artículo 1 de la Ordenanza Municipal N° 16.870, que regula este tipo de eventos, y se labró el acta correspondiente.
Durante el operativo también fue aprehendido Baltazar Hirschsfeldt, de 25 años, a quien se le secuestraron 0,3 gramos de cogollo de marihuana que llevaba entre sus pertenencias.
La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737 y quedó a disposición de la UFIJ N° 19, a cargo de la fiscal Yanel Mángano. En tanto, por la clausura del inmueble tomó intervención el Juzgado Municipal de Faltas.