Clausuraron una fiesta clandestina en una vivienda de calle Láinez: había unas 85 personas

Una fiesta clandestina fue clausurada durante la mañana de este sábado en una vivienda ubicada en Láinez 2.600, donde personal policial y de Fiscalización Municipal constató la presencia de unas 85 personas.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10.30, tras una intervención conjunta entre efectivos del Comando de Patrullas y personal de Fiscalización.

Según informaron fuentes policiales, el lugar fue clausurado por infracción al artículo 1 de la Ordenanza Municipal N° 16.870, que regula este tipo de eventos, y se labró el acta correspondiente.

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Durante el operativo también fue aprehendido Baltazar Hirschsfeldt, de 25 años, a quien se le secuestraron 0,3 gramos de cogollo de marihuana que llevaba entre sus pertenencias.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737 y quedó a disposición de la UFIJ N° 19, a cargo de la fiscal Yanel Mángano. En tanto, por la clausura del inmueble tomó intervención el Juzgado Municipal de Faltas.