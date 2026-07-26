Mirá quiénes serán los rivales de Olimpo y Villa Mitre en el Nonagonal en busca del primer ascenso

Olimpo y Villa Mitre cerraron hoy la primera fase del Torneo Federal y ambos ya tenían asegurada de manera anticipada su participación en el Nonagonal Campeonato, conducente al primer ascenso hacia la Primera Nacional.

Además, esta tarde los equipos liguistas conocieron con quien compartirán la zona en la siguiente rueda, que comenzará el próximo fin de semana.

El aurinegro y el tricolor estarán con Alvarado, Kimberley (ambos del mismo grupo que los elencos bahienses), Cipolletti, Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto, Huracán Las Heras (los primeros 4 de la Zona 3) y Juventud Antonia de Salta (el mejor quinto de las zonas de 9 equipos).

Mañana por la tarde se conocerá el fixture y, lógicamente, cuándo y dónde se disputará el clásico bahiense.

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En el Nonagonal "A", en tanto, estarán: Douglas Haig de Pergamino, Sportivo Belgrano de San Francisco, Gimnasia de Chivilcoy, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 9 de Julio de Rafaela, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Mitre de Posadas y Sarmiento de La Banda.

Una vez que todos se enfrenten a una rueda, los primeros 4 de cada zona avanzarán los playoffs por el primer ascenso.

Los 10 equipos restantes continuarán su camino por la Reválida.