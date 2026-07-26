Vuelve la lluvia: cómo será el comienzo de la semana en Bahía Blanca

Una jornada que comenzará con precipitaciones y condiciones húmedas es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 15 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con precipitaciones; el viento será moderado con ráfagas de intensidad regular del noroeste y la visibilidad será regular.

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La temperatura mínima será de 12 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será nuboso con precipitaciones remanentes, mejorando. El viento tendrá intensidad moderada en disminución a leve del sector oeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, regular a buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 15 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 10 grados centígrados.