Hallan un cuerpo en la costa de Magdalena e investigan si se trata del pescador desaparecido

Un cuerpo fue hallado este domingo en la costa del partido bonaerense de Magdalena y la Justicia investiga si se trata del último de los cinco pescadores que permanecía desaparecido desde el naufragio de la lancha Chamigo-Ho en el Río de la Plata, ocurrido a mediados de junio.

El hallazgo se produjo en un sector conocido como La Vasquita, a unos dos kilómetros de Atalaya, dentro de la jurisdicción de Bartolomé Bavio, durante un operativo de búsqueda encabezado por Bomberos Voluntarios y personal de distintas fuerzas que trabajaban por tierra y agua.

Tras el descubrimiento, las autoridades dieron intervención a la Justicia y se dispuso el traslado del cuerpo para realizar las pericias correspondientes. Los investigadores intentan determinar si los restos pertenecen a Damián Giubu, el último de los cinco tripulantes que aún permanecía desaparecido tras el accidente ocurrido el 14 de junio, cuando la embarcación zarpó desde Hudson para una jornada de pesca y perdió contacto con tierra.

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En las semanas previas ya habían sido encontrados e identificados los cuerpos de los otros cuatro pescadores en distintos puntos del Río de la Plata y de la costa uruguaya, mientras que el operativo de búsqueda se había reducido tras más de un mes de intensos rastrillajes.

La identificación del cuerpo hallado en Magdalena quedará a cargo de los estudios forenses ordenados por la Justicia, que permitirán confirmar si se trata del último integrante de la tripulación desaparecida y dar por concluida una de las búsquedas más extensas realizadas en el estuario durante los últimos años. (NA)