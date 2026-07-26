“La mentalidad ganadora de este equipo es admirable”, dijo Iván Agudiak, el “Torero” de Huracán

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Se sumó a Huracán para no perder la costumbre de festejar, porque Iván Agudiak es un “tipo” ganador, un centrodelanetro que disputó muchas finales y alzó varias Copas, en Villa Mitre y en los distintos clubes de Italia por donde pasó.

“Me incorporé a este grupo que ya estaba formado, que traía una base importante y que mira para adelante con una mentalidad ganadora admirable. Los que arribamos este año era para esto, para darle una mano al equipo, para que siga arriba, llegando a finales y alegrando a un barrio que vive uno de sus momentos más hermosos de su historia”, indicó el “Toro”, autor del primer gol (con ayuda del arquero Mendiguibel, a quien le rebotó la pelota tras dar en el palo) en el éxito de hoy 2-0 frente a Liniers.

El Globito se quedó con el torneo Apertura y el 9 afirmó “Es justo, fuimos los más regulares en esta primera parte del año”.

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Y siguió: “Tuve la suerte de ganar algunos campeonatos en mi carrera, que siempre lindos, pero no dejan de ser distintos. El año pasado llegué de Italia, me quedé en mi ciudad, me propuse jugar en la Liga (primero fue en San Francisco) y en un puñado de meses estoy festejando con mi familia en la cancha y con emociones compartidas alambrado de por medio. Hay vivencias y momentos que son impagables”.

--Y eso que la temporada la arrancaron perdiendo.

--Sí, con Libertad, pero siempre supimos que esa no era nuestra realidad. De a poco nos fuimos acomodando y fuimos reflejando dentro de la cancha la jerarquía y el nivel de un plantel con nombres importantes y de muchos pergaminos.

Un equipo de hombres le ganó a uno de pibes.

“¡Cómo corren estos chicos de Liniers!, es un buen equipo y los felicto por haber llegado a esta final. Tienen un futuro enorme, deben seguir insistiendo, porque juegan bien y saben lo que hacen, Nosotros sí, es cierto, un plantel de hombres, muchos somos padres y ya estamos por dar las hurras, y más allá de haber hecho notar ciertas diferencias, el fútbol es el arte de lo impredecible y cualquiera puede superar a cualquiera. El grande tiene que demostrar y el chico debe enfocarse en crecer.

--Vos, ¿ya estás pensando en el Regional que se viene?

--El finde que viene arranca el Clausura y lo vamos a ir a buscar. La dirigencia piensa en el Regional, ojalá lo podamos afrontar siendo protagonistas como en la Liga.