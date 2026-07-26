Luca Van Assche ganó en Estoril y sumó el primer título ATP de su carrera
El francés se impuso a Alexander Blockx en tres sets.
El tenista francés Luca Van Assche (78°) se impuso ante el belga Alexander Blockx (38°) y se consagró campeón del ATP 250 de Estoril, sobre el polvo de ladrillo de Portugal.
El jugador de 22 años levantó el título luego de una final de casi dos horas y media, por 6-4, 4-6 y 7-5.
Así, el francés pudo gritar campeón en el más alto nivel por primera vez, ante el cuarto sembrado del certamen, y llegó al 48° escalón del ranking en vivo, la mejor ubicación de su carrera, que le garantizará jugar el cuadro principal del US Open.
En una final de arranque muy parejo, en la que ambos tenistas jugaban mejor a la devolución, hubo quiebres en los cinco primeros games, tres de ellos para Van Assche; el francés consiguió la ventaja necesaria para llevarse el primer set por 6-4.
Tras caer en el segundo por el mismo resultado, el jugador de 22 años parecía empezar a llevarse el partido con comodidad en el tercer parcial, en el que llegó a estar en ventaja por 3-0, aunque el desarrollo se volvería a igualar.
Blockx pudo quedarse con el servicio de su oponente en el cuarto y décimo juego, para empatar el duelo en 5-5, pero falló en su turno de saque siguiente y sufrió su octavo quiebre del partido.
Así, Van Assche sacó para partido y, con un match point en el que decidió no arriesgar y devolver todos los golpes al medio de la cancha, un drive invertido del belga quedó en la red y sentenció su derrota.
Luca Van Assche pudo aprovechar una gran semana, en la que se destacó un triunfo ante el ruso Andrey Rublev (14°) en los cuartos de final del certamen portugués, y pudo ganar en su primera final ATP, para sumar la copa de Estoril a una vitrina en la que ya tenía siete títulos Challenger y uno a nivel ITF, en singles. (NA).