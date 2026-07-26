Luca Van Assche ganó en Estoril y sumó el primer título ATP de su carrera

El tenista francés Luca Van Assche (78°) se impuso ante el belga Alexander Blockx (38°) y se consagró campeón del ATP 250 de Estoril, sobre el polvo de ladrillo de Portugal.

El jugador de 22 años levantó el título luego de una final de casi dos horas y media, por 6-4, 4-6 y 7-5.

Así, el francés pudo gritar campeón en el más alto nivel por primera vez, ante el cuarto sembrado del certamen, y llegó al 48° escalón del ranking en vivo, la mejor ubicación de su carrera, que le garantizará jugar el cuadro principal del US Open.

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En una final de arranque muy parejo, en la que ambos tenistas jugaban mejor a la devolución, hubo quiebres en los cinco primeros games, tres de ellos para Van Assche; el francés consiguió la ventaja necesaria para llevarse el primer set por 6-4.

Tras caer en el segundo por el mismo resultado, el jugador de 22 años parecía empezar a llevarse el partido con comodidad en el tercer parcial, en el que llegó a estar en ventaja por 3-0, aunque el desarrollo se volvería a igualar.

Blockx pudo quedarse con el servicio de su oponente en el cuarto y décimo juego, para empatar el duelo en 5-5, pero falló en su turno de saque siguiente y sufrió su octavo quiebre del partido.

Así, Van Assche sacó para partido y, con un match point en el que decidió no arriesgar y devolver todos los golpes al medio de la cancha, un drive invertido del belga quedó en la red y sentenció su derrota.

Luca Van Assche pudo aprovechar una gran semana, en la que se destacó un triunfo ante el ruso Andrey Rublev (14°) en los cuartos de final del certamen portugués, y pudo ganar en su primera final ATP, para sumar la copa de Estoril a una vitrina en la que ya tenía siete títulos Challenger y uno a nivel ITF, en singles. (NA).