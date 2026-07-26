Independiente debutó con el pie derecho en La Plata

Independiente dio el golpe en La Plata. Derrotó como visitante a Estudiantes 2 a 0 e inicio con el pie derecho el Torneo Clausura 2026.

El atacante paraguayo Gabriel Ávalos abrió la cuenta para el Rojo en una pelota parada, a los 31 minutos del complemento.

Luego, a los 36 minutos, Rodrigo Rey le contuvo un penal a Guido Carrillo.

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Y el tanto que aseguró el éxito de Independiente llegó un minuto después por intermedio de Santiago Montiel, tras aprovechar un grosero error de Funes Mori.

En el conjunto que orienta Gustavo Quinteros estuvieron en el banco los bahienses Lautaro Millán y Jonathan De Irastorza.

El cotejo se jugó en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, con arbitraje de Pablo Dóvalo.

En la próxima fecha Independiente recibirá a Newell's en Avellaneda. Estudiantes no jugará entre semana ya que se postergó su partido ante Boca y recién volverá a ver acción el sábado ante Defensa y Justicia en La Plata.