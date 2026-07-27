Llegaron al puerto componentes para un nuevo parque eólico

Los grandes componentes eólicos que comenzaron a ingresar por el Puerto de Bahía Blanca tienen como destino el nuevo Parque Eólico Olavarría, un proyecto que desarrollan PCR y ArcelorMittal Acindar en el centro de la provincia de Buenos Aires.

El complejo tendrá una potencia instalada de 180 MW y estará integrado por 29 aerogeneradores Vestas de última generación, que permitirán incorporar nueva capacidad de generación renovable al sistema eléctrico.

La llegada de los equipos forma parte de una operación logística de gran escala que comenzó a mediados de junio y continuará hasta septiembre. Bahía Blanca constituye uno de los puntos centrales de un despliegue que también involucra a Coronel Pringles y Olavarría, según precisó Argenports.com,

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Parte de los componentes destinados al proyecto ya comenzó a ingresar a través del complejo portuario bahiense para luego continuar su recorrido por tierra hasta el lugar donde se construye el parque.

Las torres eólicas, en cambio, serán transportadas desde Florencio Varela. De esta manera, la logística tendrá dos puntos principales de origen y un mismo destino final: el emplazamiento del nuevo complejo de generación renovable en Olavarría.

Las grandes dimensiones de las cargas obligan a utilizar transportes especiales y desplegar operativos específicos de circulación. Los movimientos requieren coordinación con las autoridades competentes y medidas de seguridad durante los recorridos.

En ese esquema, distintos tramos de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 51 tendrán un papel relevante para el traslado de los equipos, junto con otros corredores de la región.

La operatoria vuelve a poner en primer plano la capacidad del sistema portuario bahiense para intervenir en la logística de cargas de proyecto vinculadas con grandes emprendimientos energéticos e industriales.

El Parque Eólico Olavarría sumará 180 MW de potencia renovable al sistema eléctrico argentino una vez que entre en funcionamiento.

Para alcanzar esa capacidad se instalarán 29 aerogeneradores fabricados por Vestas, uno de los principales proveedores internacionales de tecnología para la generación eólica.

El traslado y posterior montaje de equipos de estas dimensiones demanda una compleja cadena logística y maquinaria especializada. En ese circuito, el Puerto de Bahía Blanca funciona como puerta de entrada para parte de los componentes que luego completan por carretera el recorrido hacia el centro bonaerense.

Los traslados continuarán durante los próximos meses y está previsto que se extiendan hasta septiembre, mientras avanza paralelamente la construcción del emprendimiento.

El proyecto representa además una nueva muestra del crecimiento de la infraestructura vinculada con la generación renovable en la provincia de Buenos Aires, donde la disponibilidad de corredores viales y nodos logísticos resulta determinante para movilizar componentes de gran porte.

En ese contexto, Bahía Blanca vuelve a integrarse a una cadena logística que se extiende cientos de kilómetros hacia el interior bonaerense. El desembarco de los equipos constituye la primera etapa de una operación que continúa con su salida de la zona portuaria y el traslado terrestre hasta Olavarría.

La operación exige además una planificación escalonada de los movimientos, debido a las dimensiones y características de los componentes.

El tránsito de los transportes especiales se coordina a lo largo de los distintos corredores utilizados hasta completar la llegada de las piezas necesarias para el montaje de los aerogeneradores.

La puesta en marcha del nuevo parque está prevista para principios de 2027. Hasta entonces, la movilización de los grandes componentes será una de las etapas más visibles del proyecto y sumará una nueva operación de cargas especiales al sistema logístico de Bahía Blanca.