Tarde especial en el Carminatti: homenaje a Ceferino Díaz, agradecimiento a Messi, Malvinas y más

El capitán Martín Ferreyra le ofrenda al césped del Carminatti la mítica 5 de Ceferino Díaz, antes del minuto de silencio. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Si bien el partido entre Olimpo y Santamarina no ponía en juego puntos importantes en el cierre de la primera fase del Federal A, la tarde de ayer en el Roberto Carminatti dejó varias cosas para repesar.

Antes del inicio del juego, que terminó con triunfo por 2 a 0 para el equipo bahiense, se vivió un momento más que especial recordando a una leyenda de la institución: Ceferino Díaz.

El capitán del equipo que logró el primer ascenso a la elite nacional falleció el pasado jueves a los 53 años de edad, por lo que se le realizó un pequeño pero emotivo homenaje antes del pitazo inicial.

El ahora capitán Martín Ferreyra ingresó a la cancha vistiendo la mítica camiseta número 5 de Ceferino, que luego la ofrendó de manera simbólica al centro del estadio.

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"La verdad que llevar la 5 de Ceferino en la salida a la cancha fue algo hermoso", admitió Tincho.

"Habíamos hablado con Eugenio (Andrés, colaborador del club), y pudimos conseguirla a través de Juani Renzi, a quien le agradezco por prestar semejante reliquia para homenajearlo", remarcó el defensor bahiense, de otro muy buen partido ayer.

"La idea era dejarla en mitad de cancha en el minuto de silencio, pero cuando Eugenio me dijo de ponérmela para salir ni lo dudamos", agregó.

"A la gente que le ha dado tanto al club y lo ha representado de tal manera, homenajes así le quedan chicos. Espero que la familia haya sentido un mimo en este momento tan difícil y que Ceferino dónde esté lo haya recibido con mucho cariño, ¡que es lo que merece!", cerró Martín.

Con los equipos reunidos alrededor del círculo central, junto a la cuaterna arbitral, se realizó un sentido y muy respetuoso minuto de silencio, en memoria y homenaje a quien vistiera la camiseta aurinegra en 21 partidos y marcó 4 goles.

Dos de esos tantos anotados por Ceferino fueron en el histórico triunfo ante Instituto de Córdoba, por 4 a 0, en el partido en el que Olimpo dio el salto a Primera División en 2001.

Asimismo, detrás del arco de calle Ángel Brunel hubo una bandera dedicada para él: "Ceferino Díaz siempre te recordaremos".

Al finalizar el minuto de silencio, los primeros gritos que rompieron la pasividad fueron relacionados a la Selección Argentina, Malvinas e Inglaterra.

Un tema que también estuvo muy presente en el estadio, con banderas alusivas en las tribunas y con ambos equipos posando con un mensaje en agradecimiento al combinado nacional.

Además de una bandera argentina gigante, sobre el alambrado de calle Chile hubo otras dos muy especiales, con un sentido agradecimiento a Lionel Messi y toda la Selección.

También en ambas cabeceras hubo banderas en alusión al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, una de ellas igual a la que tuvieron los jugadores tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial.

Por si a todos esos condimentos le faltaban algo, la pizca final la dio Braian Guille marcando un gol de mitad de cancha, para el 2 a 0 final, y que quedará en el recuerdo de todos los presentes.

"Es el primero que hago de mitad de cancha, acá hice los goles más lindos de mi carrera. Más allá de cómo fue el gol, convertir con la camiseta que uno quiere muy es especial. Mientras sea para que el equipo sume y uno crezca en confianza, es muy importante", le contó el "10" aurinegro a La Nueva.