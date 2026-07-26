Vóleibol: Las Panteritas se impusieron a Olimpo y Bahiense en el cierre de los amistosos en Bahía

El seleccionado argentino femenino Sub 19 de vóleibol se quedó con los últimos dos amistosos que realizó en nuestra ciudad y que sirvieron como preparación de cara al Campeonato Sudamericano de la categoría.

En el cierre de la concentración realizada en Bahía y organizada por el Club Olimpo, las dirigidas por Nicolás Efrón se impusieron ante Bahiense del Norte por 2-0, con parciales de 25-10 y 25-18 y luego hizo lo propio ante el aurinegro con tanteadores de 25-23 y 25-13. Ambos cotejos se disputaron en el estadio Norberto Tomás.

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Entre las jugadoras del plantel albiceleste se encuentran la bahiense Abril Faiazzo, con pasado en Olimpoy actual jugadora de Gimnasia de La Plata, y la suarense Renata Bergese, actual jugadora del aurinegro.

Las Panteritas realizarán mañana su última jornada de entrenamiento y en la madrugada del martes partirán hacia la ciudad de Neuquén.