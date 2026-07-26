Vóleibol: Las Panteritas se impusieron a Olimpo y Bahiense en el cierre de los amistosos en Bahía
El seleccionado argentino sub 19 se impuso esta noche en sets corridos ante los elencos locales. Mañana tendrá su último entrenamiento y partirá hacia Neuquén.
El seleccionado argentino femenino Sub 19 de vóleibol se quedó con los últimos dos amistosos que realizó en nuestra ciudad y que sirvieron como preparación de cara al Campeonato Sudamericano de la categoría.
En el cierre de la concentración realizada en Bahía y organizada por el Club Olimpo, las dirigidas por Nicolás Efrón se impusieron ante Bahiense del Norte por 2-0, con parciales de 25-10 y 25-18 y luego hizo lo propio ante el aurinegro con tanteadores de 25-23 y 25-13. Ambos cotejos se disputaron en el estadio Norberto Tomás.
Entre las jugadoras del plantel albiceleste se encuentran la bahiense Abril Faiazzo, con pasado en Olimpoy actual jugadora de Gimnasia de La Plata, y la suarense Renata Bergese, actual jugadora del aurinegro.
Las Panteritas realizarán mañana su última jornada de entrenamiento y en la madrugada del martes partirán hacia la ciudad de Neuquén.