Liga de Suárez: Club Sarmiento y la sana costumbre de seguir festejando
Se quedó con el certamen Apertura tras vencer a Racing de Carhué 2 a 1. Se aseguró, como mínimo, finales.
Club Sarmiento de Pigüé suma y sigue. Venció a Racing de Carhué 2 a 1 y se adjudicó el certamen Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
En cancha de Blanco y Negro de Coronel Suárez --donde el año pasado se coronó campeón--, el elenco pigüense revirtió el marcador y se aseguró, como mínimo, la final anual.
La Estrella se puso en ventaja con un gol de Juan Perrotti, a 26 minutos, pero el conjunto de Guillermo Gatti lo dio vuelta con las conquistas de Santiago Abad, a los 14 y 42 minutos del complemento, respectivamente.
La síntesis
Racing C (1): Homero Giudici; Lautaro Zapata, Gastón Gálvez, Dylan Pedraza, Axel Gómez; Gian Cantoni, Bruno Basualdo (Marco Meloni), Juan Perotti, Astor Crusvar (Francesco Belleggia); Emilio Romero y Alejo Martínez. DT: Germán Nievas.
Club Sarmiento (2): Leandro Litre; Simón Oraindi (Alexis Palma), Lucas Cance, Santiago Abad, Benjamín Rivas (Marcos Litre); Valentín Otondo, Braian Pazos, Francisco Litre, Bautista Llamas (Enrique Ducid); Jonathan Klock (Tomás Prost); Maximiliano Graff (Jerónimo Balcarce). DT: Guillermo Gatti.
--Goles. Perotti (R), a los 26m: y Abad (CS), a los 59 y 87m.
--Árbitro: Valentín Pompei.
--Cancha: Parque “Felisa I. de Alberdi” (Blanco y Negro).