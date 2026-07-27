Mercado automotor en la ciudad: qué modelos dominaron el primer semestre de 2026

La preferencia del bahiense por la robustez y la versatilidad de las pickups es un factor determinante. / Fotos: Emmanuel Briane y Rodrigo García-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Una venta consolidada principalmente en pickups se registró en el primer semestre del corriente año en la plaza automotor de Bahía Blanca; incluso, por encima del promedio nacional. Así entonces, las camionetas ocuparon los puestos primero, segundo y cuarto del ranking desde el 1 de enero hasta el 30 de junio último, con un total de 324 unidades comercializadas (un 14,5 %) respecto de las 2.246 totales entre autos, comerciales livianos y camiones.

A diferencia de un espejo que generalmente se produce con los datos a nivel país, esta vez la diferencia es notoria. En principio, en el listado final estos vehículos ocupan los puestos primero, sexto y séptimo.

Mientras que en los mismos seis primeros meses se vendieron 34.052 pickups (de un total de 288.257 unidades), se alcanzó el 11,9 % para una diferencia de 2,6 % en relación a Bahía Blanca.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Incluso, hasta el puesto 15 de las ventas totales aparecen seis unidades del tipo SUV (Sport Utility Vehicle) de las diferentes clases (grande o mediano). El dato ratifica una tendencia que, a pesar de las variaciones mensuales, la preferencia del público bahiense por la robustez y la versatilidad de las pickups sigue siendo el factor determinante en esta industria.

Las razones de este fenómeno se encuentran en una mayor demanda desde el sector agropecuario —atraviesa el tercer año de buenos precios de la producción, especialmente en el caso de la ganadería—, así como una importante competencia entre las terminales y las concesionarias acerca herramientas crediticias afines al actual contexto. Una de las alternativas más relevantes es el crédito a tasa cero, en 12 o 24 cuotas, y con montos que llegan a los 36 millones de pesos.

Por otro lado, también se aprecia una mayor demanda de camionetas por parte de compañías relacionadas a los parques eólicos que se han instalado en la región, pero cuyas actividades confluyen en Bahía Blanca.

Puede inferirse que, de concretarse las millonarias obras anunciadas (que en octubre o noviembre podrían comenzar con los primeros movimientos), el segmento de las pickups podría incrementar sus ventas.

Más allá de los modelos más grandes, el número de comercialización total de vehículos en Bahía Blanca registró una caída del 11,3 %, con los 2.246 patentados respecto de los 2.533 del mismo período del año 2025.

A nivel país, la caída en los patentamientos fue del 9,9 % (294.181 versus 326.549 del año 2025). De todas maneras, esos 2.246 son superiores a los 1.313 de 2024, aunque inferiores al récord histórico de 2.857 que se lograron en el año 2018 y parecido a lo conseguido en 2020 (año de la pandemia), con 2.496.

Del listado de los 10 más vendidos en la ciudad aparecen cuatro modelos de autos: Cronos (3°); 208 (5°); Yaris (6)° y Onix (8°), que se ubican detrás de tres camionetas (Hilux, 1°; Ranger, 2° y Amarok, 4°) y alternan con otras tantas SUV de distinto segmento: Territory (6°), Corolla Cross (9°) y Tera (10°).

Los números locales

—Por marca, el listado de las ventas de concesionarias bahienses para los primeros seis meses de este año es el siguiente:

1º) Fiat, 308; 2º) Toyota, 291; 3º) Ford, 233; 4º) Volkswagen, 212; 5º) Renault, 178; 6º) Chevrolet, 155; 7º) Peugeot, 105; 8º) Hyundai, 79; Mercedes Benz, 75 y 10º) Citroën, 66.

Luego, 11º) Nissan, 63; 12º) Jeep, 59; 13º) Iveco, 49; 14º) RAM, 47; 15º) Honda, 39; 16º) BAIC, 37; 17º) Foton, 29; 18º) BMW, 28; 19º) JAC, 25; 20º) KIA, 24.

Finalmente, 21º) Chery, 23; 22º) Audi, 18; 23º) Dongfeng, 12; 24º) Jetour y Suzuki, 11; 26º) Haval y Subaru, 10; 28º) DFSK, 8; 29º) Changan y Volvo, 7; 31º) BYD, KYC y Scania, 6; 34º) Mitsubishi, Zanella, 2: 36º) DS, Great Wall, JMC, Kama y Sero, 1.

—Por modelo, el detalle de la comercialización local para el primer semestre del corriente año es el siguiente:

1º) Hilux, 125; 2º) Ranger, 124; 3º) Cronos, 93; 4º) Amarok, 75; 5º) 208, 56; 6º) Territory y Yaris, 49; 8º) Onix, 47; 9º) Corolla Cross, 45; 10º) Tera y Kwid, 43; 12º) Toro, 42; 13º) Tracker, 40; 14º) HB 20, 38; 15º) Kangoo II, 34; 16º) Sprinter, 33; 17º) Fiorino, 32; 18º) Argo y Strada, 31 y 20º) Yaris Cross, 30.

21º) Kardian y Taos, 29; 23º) Creta y Renegade, 28; 25º) Rampage, 27; 26º) Pulse y Frontier, 26; 28º) S10, Titano, Compass y 2008, 25; 32º) Maverick y Corolla, 22; 34º) C3, 21; 35º) BJ30 y Dakota, 19; 37º) Montana, HR-V, K3, Kicks y Kangoo, 18; 42º) Partner, 17; 43º) Bronco Sport, WR-V, 170 ESW 4 y Polo, 16; 47º) Stralis, Nivus y T-Cross, 15; 50º) X 55 y Fastback, 14; 52º) Basalt, 13; 53º) Mobi, Boreal y Oroch, 12; 56º) Tiggo 4, Captain W 412 SC, Auman, Atego 1721, Versa, Duster y Saveiro, 11; 63º) Tiggo 7, HB 20 S y X 50, 10. Y siguen hasta el puesto 193º (S.E.U.O).

Nota: Los datos surgen de la estadística oficial de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), compilados por Karina Aragón, del Grupo GRP.

Cifras de patentamiento a nivel país

El número de vehículos patentados durante el último junio en todo el país ascendió a 45.995 unidades, lo que representó una baja del 12,8 % interanual (en el mismo mes de 2025 se habían registrado 52.730 unidades). Si la comparación es respecto a mayo, se observa una suba del 7,2 % (en ese pasado mes se habían registrado 42.920 unidades).

De esta forma, en los seis meses acumulados del año se patentaron 294.181 unidades, lo que representa un 9,9 % menos que en el mismo período del año 2025 (se habían registrado 326.549 vehículos).

Las cifras surgen del resumen de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones”, sostuvo Sebastián Beato, titular de Acara.

“De todos modos, tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y ya se observan señales de recuperación en el horizonte”, añadió.

Sebastián Beato, presidente de Acara.

“Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o que haya nuevas opciones para acceder a los vehículos, mientras que nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado”, manifestó.

También dijo que las herramientas claves que se necesitan para que suceda son la financiación a largo plazo, a la baja, o a tasa cero y, también, el sinceramiento de precios e impuestos.

“Lo más relevante es que las cifras de junio ya muestran una recuperación contra mayo y es de esperar que de aquí a fin de año tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento, impulsado por verdaderas oportunidades para que los clientes pueden aprovechar", concluyó Beato.