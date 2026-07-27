Despidos, salarios congelados y un horizonte de mayor incertidumbre

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

El mercado laboral atraviesa un escenario de creciente retracción. Los despidos, la ausencia de aumentos salariales y la incertidumbre sobre el futuro comienzan a configurar una realidad cada vez más difícil para los trabajadores.

Así lo refleja el estudio Salarios y contrataciones, elaborado por Bumeran, que muestra un fuerte incremento de las desvinculaciones durante la primera mitad de 2026.

De acuerdo con el relevamiento, el 67% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que en su organización hubo despidos en lo que va del año. El dato marca un salto significativo respecto de 2025: durante el primer semestre del año pasado, el 44% había señalado que se habían producido desvinculaciones.

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La percepción de quienes trabajan en las empresas confirma esa tendencia. El 69% de los talentos consultados afirma que en su organización hubo despidos. Además, el 13% asegura haber perdido su puesto de trabajo durante el año.

La principal explicación empresarial para las desvinculaciones es la reducción de costos. Así lo señala el 61% de los especialistas en Recursos Humanos. Le siguen el desempeño insuficiente del personal, con el 37%, y el impacto de la situación económica general, mencionado por el 30%.

El cierre de departamentos o líneas de negocio aparece como otro de los motivos, con el 19% de las respuestas. En menor medida, el 8% menciona otras causas y el 2% refiere a procesos de fusión o adquisición.

Sin señales de recuperación

Las proyecciones para los próximos meses tampoco permiten vislumbrar un escenario de recuperación del empleo. El 34% de las organizaciones anticipa una evolución negativa del mercado laboral durante la segunda mitad del año: el 23% considera que será mala y el 11% muy mala.

A su vez, el 42% espera una evolución regular. Apenas el 24% proyecta un escenario positivo.

En materia de empleo, el 51% de las empresas prevé mantener sus plantillas, mientras que el 35% planea reducirlas. Solo el 15% contempla incorporar trabajadores.

La tendencia se inscribe en un mercado laboral regional que, de todos modos, presenta niveles de despidos superiores en otros países relevados. Panamá encabeza el registro con el 86% de las organizaciones que reportaron desvinculaciones durante el primer semestre, seguido por Chile, con el 71%, y Perú y Ecuador, ambos con el 68%.

“Los resultados muestran un mercado laboral en retracción, con organizaciones que priorizan la estabilidad de sus estructuras”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint. El ejecutivo destacó que más de la mitad de las organizaciones planea mantener sus plantillas, aunque remarcó que las decisiones de contratación están atravesadas por “la prudencia y la necesidad de sostener la operación”.

Salarios: la mayoría sin aumentos

A la presión sobre el empleo se suma el freno sobre los ingresos. El 68% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que su organización no prevé aumentar los salarios durante lo que resta del año.

El dato contrasta fuertemente con las expectativas de 2025, cuando el 68% de los especialistas proyectaba aumentos salariales para el segundo semestre.

Entre quienes sí contemplan incrementos, el 68% prevé actualizaciones por inflación, el 13% proyecta un aumento real y el 19% espera combinar ambos mecanismos. En términos concretos, apenas una porción minoritaria del universo empresarial habla de una mejora real del poder adquisitivo.

La situación también se refleja en la experiencia de los trabajadores: el 64% afirma no haber recibido un aumento salarial durante lo que va del año. Entre quienes sí obtuvieron una mejora, el 69% señala que se trató de una actualización por inflación, mientras que apenas el 20% habla de un aumento real.

El informe también muestra un cambio en la percepción sobre las políticas laborales implementadas por el Gobierno. La mitad de los especialistas en Recursos Humanos las califica como malas o muy malas, mientras que el 31% las considera regulares y solo el 19% tiene una opinión positiva.

La mirada sobre su impacto es aún más crítica: el 57% considera que hasta el momento fue negativo para el mundo laboral. Solo el 7% lo evalúa como positivo.

Entre los trabajadores, la percepción es similar. El 53% califica las políticas laborales como malas o muy malas y el 58% considera que su impacto fue negativo. De cara a los próximos meses, el 55% cree que esa tendencia se mantendrá.

La comparación interanual también resulta significativa. En 2025, el 45% de los especialistas consideraba positivo el impacto de las políticas laborales durante el primer semestre. En la actualidad, esa mirada cayó de manera marcada.

Tanto los expertos en recursos humanos como los trabajadores coincidieron en señalar que la reducción de costos fue el factor decisivo en la mayoría de los despidos reportados.

Las diferencias aparecen en la percepción sobre las políticas oficiales y sus efectos sobre el mercado laboral, donde ambos grupos manifestaron una visión predominantemente negativa, aunque con matices en la intensidad de la evaluación.

El estudio Salarios y contrataciones fue realizado por Bumeran sobre una base de 5.008 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

Sus resultados describen un mercado laboral atravesado por la cautela empresarial, la reducción de costos y el congelamiento de los salarios, mientras la incertidumbre se instala como una de las principales preocupaciones para quienes dependen de su trabajo.