Liga Sureña: Bernasconi sacó una buena ventaja en la final de ida

Unión Deportiva Bernasconi dio un gran paso para quedarse con el primer torneo del año en la Liga Sureña.

La Verde venció como visitante a Gimnasia de Darregueirá 3 a 1 en la final de ida por la Copa del Sur.

Jonathan Fensel, Martín Benevent --foto-- y Ezequiel Pescara anotaron para el ganador, mientras que Gonzalo Reyes descontó para el Lobo.

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Juan Abdo vio la roja en Gimnasia, mientras que Jonathan Fensel y Joaquín Cubas fueron expulsados en el visitante.

El próximo domingo se jugará la revancha en Bernasconi.

La síntesis:

Gimnasia (1): Facundo Acosta; Juan Abdo, Lucas Mellado, Isidro Pisano, José Abdo; Thiago Riffa, Matías Kette, Tomás Baigorria, Joaquín Salvi; Alan Nungeser y Maximiliano Morettini. DT: Juan Manuel Dietrich.

Bernasconi (3): Simón Guibelalde; Joaquín Cubas, Emiliano Díaz, Juan Ballari, Agustín Cuello; Lautaro Berthon, Martín Benevent, Pablo Ballari, Agustín Berthon; Jonathan Fensel y Esteban Boccardo.

Goles: Fensel (B), a los 31m.; Benevent (B), a los 47m.; Reyes (G), a los 76m. y Pescara (B), a los 89m.

Incidencias: Fueron expulsados Juan Abdo (G) y Cubas (B), a los 48m. y Fensel (B), a los 50m.

Cambios. Reyes por Mellado, Bechara por Kette y Noel por Baigorria, en Gimnasia; Pescara por Boccardo, Benjamín Santiago por Benevent y Fabre por Pablo Ballari, en Bernasconi.

Arbitro. Juan Vega.