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Liga Sureña: Bernasconi sacó una buena ventaja en la final de ida

Venció como visitante a Gimnasia de Darregueira 3 a 1 y definirá en casa.

Fotos: Zoe Cisneros.

Unión Deportiva Bernasconi dio un gran paso para quedarse con el primer torneo del año en la Liga Sureña.

La Verde venció como visitante a Gimnasia de Darregueirá 3 a 1 en la final de ida por la Copa del Sur.

Jonathan Fensel, Martín Benevent --foto-- y Ezequiel Pescara anotaron para el ganador, mientras que Gonzalo Reyes descontó para el Lobo.

Juan Abdo vio la roja en Gimnasia, mientras que Jonathan Fensel y Joaquín Cubas fueron expulsados en el visitante.

El próximo domingo se jugará la revancha en Bernasconi.

La síntesis:

Gimnasia (1): Facundo Acosta; Juan Abdo, Lucas Mellado, Isidro Pisano, José Abdo; Thiago Riffa, Matías Kette, Tomás Baigorria, Joaquín Salvi; Alan Nungeser y Maximiliano Morettini. DT: Juan Manuel Dietrich.

Bernasconi (3): Simón Guibelalde; Joaquín Cubas, Emiliano Díaz, Juan Ballari, Agustín Cuello; Lautaro Berthon, Martín Benevent, Pablo Ballari, Agustín Berthon; Jonathan Fensel y Esteban Boccardo.

Goles: Fensel (B), a los 31m.; Benevent (B), a los 47m.; Reyes (G), a los 76m. y Pescara (B), a los 89m.

Incidencias: Fueron expulsados Juan Abdo (G) y Cubas (B), a los 48m. y Fensel (B), a los 50m.

Cambios. Reyes por Mellado, Bechara por Kette y Noel por Baigorria, en Gimnasia; Pescara por Boccardo, Benjamín Santiago por Benevent y Fabre por Pablo Ballari, en Bernasconi.

Arbitro. Juan Vega.

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