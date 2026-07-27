Bahía Blanca dijo presente en el 71° campeonato Argentino de tenis de mesa

Del 22 al 26 de julio, el imponente Pabellón América del Parque Olímpico de CABA fue escenario de la máxima cita nacional del tenis de mesa: el Campeonato Argentino, que reunió a más de 500 jugadores de todo el país, en modalidades de equipos, Dobles e Individuales, y categorías que abarcaron desde Sub-9 hasta Maxi-75.

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa informó sobre el rendimiento de sus exponentes y los felicitó por llevar el nombre de nuestra ciudad a lo más alto, demostrando talento, esfuerzo y pasión en el torneo más importante del calendario de la Federación Argentina.

Entre los resultados destacados Nahuel Britez (en Sub-17 y Sub-19) clasificó segundo en sus zonas y alcanzó los 32vos. de final.

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Además, Dante Pesci, con apenas 20 años, brilló en Sub-23 llegando a 16vos de final y en Todo Competidor -la categoría más exigente- avanzó hasta octavos de final.

En las categorías Maxi-55 y Maxi-60, nombres como Sergio Zabaloy (campeón de la llave B), Guillermo Comastri, Roberto Charro, Horacio Fernández y Gerardo Símil dejaron una gran performance alcanzando instancias decisivas.

Los podios llegaron en las modalidades de Equipos y Dobles. En Equipos Maxi-60, las duplas Comastri/Zabaloy y Fernández/Charro se fueron terceros, subiendo al podio con medalla. En Dobles Maxi-60, el binomio Comastri/Zabaloy alcanzó el subcampeonato nacional.

La nota más emotiva la dio la dupla Pedro y Dante Pesci -padre e hijo- quienes en Todo Competidor lograron un histórico tercer puesto, compartiendo podio con jugadores de selección argentina.

Con estos resultados, Bahía reafirmó su lugar en el mapa grande del tenis de mesa argentino, demostrando que la pasión, el trabajo y la unión deportiva siguen cosechando logros y emociones que trascienden.