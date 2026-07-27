Boqueteros robaron dos cajas fuertes de un local de artículos del hogar

Un grupo de boqueteros, que supuestamente trabajó con información precisa, robó dos cajas fuertes de un local de artículos del hogar y sustrajo una importante suma de dinero.

El hecho se produjo esta madrugada en el comercio de la cadena Ciudad Mágica, ubicado en Zelarrayán al 2.900.

Sobre las 4, según la denuncia del dueño, Eduardo Martín (61), se recibió un aviso de la empresa de vigilancia Securitas, cuyo personal llegó al lugar porque se activó la alarma y detectó la existencia de al menos tres boquetes en el techo del local.

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Los delincuentes -que quedaron filmados por las cámaras privadas, aunque estaban con rostros cubiertos- accedieron a la oficina donde había dos cajas fuertes -una más grande que la otra- y escaparon en apenas 3 minutos, tras descender con una soga y una sábana.

Uno de los cofres -abierto y vacío- lo abandonaron en una casa vecina, mientras que con el otro se lo llevaron una importante suma de dinero -no trascendió cuánto- que estaba prevista para el pago de proveedores hoy.

Con la llegada de la Policía y los peritos de la Policía Científica, se detectaron una mochila y un handy abandonado en la parte superior del negocio.

Todas las fuerzas de seguridad y la DDI, en coordinación con el Centro Único de Monitoreo (CeUM), trabajan para tratar de dar con los delincuentes.