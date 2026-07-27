La OMIC realizará una charla sobre estafas digitales y atenderá consultas en Cabildo

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca llevará adelante esta semana dos nuevas actividades en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar información, asesoramiento y herramientas de prevención a la comunidad.

El miércoles 29 de julio, a las 16.30 horas, la OMIC brindará una charla libre y gratuita sobre prevención de estafas en los entornos digitales en la Sociedad de Fomento del Barrio San Blas e Iglesia Bautista Emanuel (Juan Molina 1990). Durante el encuentro se abordarán las modalidades de fraude más frecuentes, las recomendaciones para evitar engaños y los canales de consulta y reclamo disponibles para las personas consumidoras.

En tanto, el jueves 30 de julio, la OMIC participará de la 4ª Sesión Territorial del Honorable Concejo Deliberante, que se realizará en la localidad de Cabildo. Entre las 13 y las 15 horas, previo al inicio de la sesión, el equipo de la oficina atenderá consultas, recibirá reclamos y brindará asesoramiento personalizado en el Salón de la Juventud Agraria, ubicado en Azcuénaga y Pringles.

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El director de la OMIC, Pablo Daguerre, destacó que "la presencia territorial de la oficina nos permite estar más cerca de los vecinos, escuchar sus inquietudes y brindar herramientas concretas para la defensa de sus derechos como consumidores. La prevención y la información siguen siendo las mejores herramientas frente a las estafas y los conflictos de consumo".

Desde la OMIC se invita a toda la comunidad a participar de ambas actividades, que son gratuitas y abiertas al público.