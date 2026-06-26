La OMIC informa sobre las alternativas de refinanciación y consolidación de deudas

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) informa a la comunidad sobre las herramientas que distintas entidades financieras están implementando para asistir a quienes atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos crediticios.

Al respecto, el director de la OMIC, Pablo Daguerre, explicó que "el Banco Nación ya cuenta con alternativas concretas para la reorganización de deudas, entre ellas un plan de consolidación que permite unificar préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras en una única cuota mensual, así como opciones de refinanciación para deudas vinculadas a tarjetas de crédito".

"Estas herramientas buscan brindar previsibilidad y facilitar el cumplimiento de los pagos, permitiendo reemplazar múltiples vencimientos por una única obligación financiera, generalmente con plazos más extensos", señaló.

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Asimismo, Daguerre indicó que "el Banco Provincia se encuentra trabajando en herramientas similares de refinanciación, orientadas a ofrecer tasas más convenientes y plazos más largos para quienes necesiten reorganizar sus deudas y reducir la presión mensual sobre los ingresos familiares".

Daguerre destacó que estas herramientas pueden resultar de utilidad para evitar situaciones de sobreendeudamiento, aunque remarcó la importancia de analizar detenidamente las condiciones de cada propuesta. "Los consumidores deben prestar atención a indicadores como la tasa de interés, el Costo Financiero Total (CFT), la Tasa Nominal Anual (TNA), la Tasa Efectiva Anual (TEA), y el plazo de amortización. Una cuota más baja puede representar un alivio inmediato, pero también implicar una extensión de la deuda en el tiempo", explicó.

Finalmente, recordó que los consumidores tienen derecho a recibir información clara, cierta y detallada sobre cualquier producto financiero y que la OMIC se encuentra a disposición para brindar orientación y asesoramiento ante consultas vinculadas con servicios bancarios y financieros.