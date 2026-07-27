Di Sarli y sus cantores: presentan en Bahía un nuevo libro sobre el maestro del tango

El libro propone un recorrido por las biografías de algunos de los principales cantores que pasaron por la orquesta de Di Sarli

El legado de Carlos Di Sarli, una de las figuras más destacadas de la historia del tango, será homenajeado en Bahía Blanca con la presentación del libro Di Sarli y sus cantores, una obra de los escritores, investigadores y miembros de la Academia Nacional del Tango José Valle y Gabriela A. Biondo ("La voz sensual del tango").

El encuentro se realizará el próximo viernes 31 de julio, a las 21:30, en el Café Histórico (Colón 602), con entrada libre y gratuita.

Editado por En un feca, el libro será presentado en una propuesta que combinará literatura y música en vivo. Según adelantaron los organizadores, las intervenciones de los autores se alternarán con la interpretación de algunas de las obras más representativas del repertorio del maestro bahiense. Además, la velada contará con la participación especial de los bailarines Laura Borelli y Gustavo Rodríguez.

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La publicación constituye el tercer volumen de una serie de investigaciones iniciada con Troilo y sus cantores y continuada con Pugliese y sus cantores. El proyecto busca profundizar en la trayectoria de los grandes directores de la época de oro del tango a partir del análisis de los cantores, presentadores y letristas que integraron sus orquestas.

"El cantor de orquesta resulta un camino más que interesante para conocer a los directores: la forma de seleccionarlos, las aptitudes que en ellos buscaban, el repertorio y el tiempo que permanecieron en la formación", explican Biondo y Valle en la obra.

Los investigadores sostienen que la figura de Di Sarli se caracterizó por una marcada exigencia artística y profesional. "Cantar en su orquesta era un privilegio: sonaba de maravillas, se cobraba bien y el trabajo sobraba ya que el éxito y la popularidad jamás lo abandonaron", afirman.

Asimismo, destacan la vigencia de su legado y el compromiso de sus seguidores con la preservación de su obra, al señalar que el "fanático disarliano" mantiene viva la memoria del director "en cada radio, milonga y homenaje".

El libro propone un recorrido por las biografías de algunos de los principales cantores que pasaron por la orquesta de Di Sarli, entre ellos Roberto Rufino, Alberto Podestá, Jorge Durán, Mario Pomar, Oscar Serpa y Roberto Florio, además de rescatar las historias de aquellos intérpretes cuyas voces no llegaron a ser registradas.

En ese sentido, los autores sostienen que recorrer sus páginas implica "encender una luz sobre el verdadero milagro de su orquesta... un estilo único que grabó el nombre de Bahía Blanca en el alma del mundo".

La obra cuenta con prólogo de Claudio Torelli, reconocido investigador de la trayectoria de Di Sarli, mientras que la portada fue realizada por el artista plástico Guillermo Arena. Los autores también destacaron la colaboración de Galo Valle en la corrección de textos y el trabajo de investigación, así como el respaldo de la Academia Nacional del Tango, a través de su presidente Gabriel Soria y la académica Sonia Ursini.

La publicación recibió además distintas distinciones institucionales. Fue declarada de Interés Municipal por el Instituto Cultural de Bahía Blanca, en el marco de la edición 2026 del ciclo Bahía Blanca No Olvida (Resolución RESOL-2026-4-E-MUNIBAHIAB-IC), y de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante (Expediente 398-HCD-2026).

El proyecto cuenta también con el auspicio y la adhesión de la Academia Nacional del Tango y del Consulado General de Italia en Bahía Blanca, además del apoyo del Fondo Municipal de las Artes y de diversas empresas e instituciones de la región, entre ellas la Cooperativa Obrera, Profertil, el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, el Consorcio de Gestión del Puerto, Transporte Sudamérica, Óptica Fortunato y URGARA.