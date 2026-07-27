Bajo Rondeau: el fuego destruyó una casa y le provocó graves quemaduras a una joven

Una joven con quemaduras de consideración y daños materiales totales son los resultados de un incendio originado en las primeras horas de hoy, en una vivienda ubicada en el barrio Bajo Rondeau.

El siniestro se produjo poco después de la una de la madrugada, en un inmueble de Blandengues 2000, donde Milagros Gabriela Fernández terminó con quemaduras de gravedad.

La joven, de 21 años, recibe asistencia en la Terapia Intensiva del Hospital Municipal, donde está conectada a un respirador artificial.

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Fernández permanece internada con pronóstico reservado, con compromiso de las vías aéreas y bajo sedación y analgesia, a raíz de haber sufrido quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo.

Según publicó una tía de la víctima en redes sociales, el hecho habría sido intencional y que a su sobrina al parecer "la ataron y la prendieron fuego".

En el lugar trabajan peritos bomberos para intentar establecer la causa del foco ígneo.

En la calle, inconsciente

Pocos minutos antes del incidente, vecinos del sector supuestamente escucharon gritos provenientes de la finca incendiada, que estaría usurpada.

Cuando salieron a la vía pública, al parecer hallaron a Fernández inconsciente tendida sobre la calle.

Policías de la comisaría Quinta se presentaron anoche en el lugar del hecho, después de un aviso al número de emergencias 911.

Poco después arribaron bomberos del Cuartel Central y apagaron el fuego, que destruyó la propiedad por completo.

También intervinieron operarios de guardia de Defensa Civil.

La causa, por ahora caratulada "averiguación causal de incendio", está en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2.