Boqueteros: "Fue todo muy rápido, tardaron entre 5 y 10 minutos"

"No de estas características, pero tuvimos muchos robos y, ante cada hecho, ponemos más seguridad. Ahora seguramente tendremos que volver a reforzar".

Ayelén Martín, una de las titulares de la firma Ciudad Mágica, que hoy a la madrugada fue blanco de boqueteros, dio detalles del hecho que investiga la Policía.

"Se llevaron dos cajas fuertes y las dos tenían dinero. Una era más grande, que es la que tiran a lo del vecino (por la calle El Resero) y que al caer se abre, se rompe y queda vacía, y la otra es la chica, que directamente se la llevaron. Había bastante dinero, no puedo asegurar el monto porque recién abrimos", relató.

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El local, ubicado en Zelarrrayán al 2.900, cuenta con cámaras y alarmas -funcionan con o sin iluminación- que registraron el hecho, aunque no se activaron los sensores del techo, que es por donde ingresaron los delincuentes.

"Tenemos que ver por qué no funcionó el sensor del techo, que no es nuevo sino que estaba instalado hace rato", agregó Martín.

"En las cámaras se ven claramente a dos personas, una que baja con una soga y una sábana, y la otra que se queda en el techo recibiendo lo que le alcanzan", detalló.

La comerciante aclaró que en este momento no puede asegurar que los ladrones tenían información precisa, porque "tal vez fue casualidad", pero que seguramente será motivo de investigación.

"Lo que sí fue todo muy rápido, desde que sonó la alarma llegamos en 5 o 10 minutos y también ya estaba la Policía, pero se habían retirado", declaró.

Al menos de las cámaras de seguridad privadas no se observa el empleo de algún vehículo, aunque no se descarta que estuviera alejado de la esquina. Sí se ve a los desconocidos cuando escapan a pie.