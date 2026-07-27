El segundo de Cabo Verde a la Argentina, elegido por FIFA como el mejor gol del Mundial 2026

No lo puede creer: Sidny Lopes Cabral ya la metió en el arco argentino para el 2-2. Foto: FIFA.

El gol que Sidny Lopes Cabral le convirtió a la Argentina para el empate momentáneo (2-2) y posterior derrota de Cabo Verde por 3-2, fue elegido por FIFA como el mejor tanto del Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá.

En los movimientos previos de ese encuentro disputado en el Miami Stadium ante 65 mil personas, el delantero dejó atrás a Alexis Mac Allister para luego pegarle al arco de derecha, con una comba muy bien lograda, para que la pelota es metiera en el ángulo del arco de Emiliano Martínez.

Transcurría el minuto 102 del tiempo suplementario, en el partido por los 16avos de final.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hoy ese gol de Lopes Cabral encabeza un podio que se completó con los aciertos de Eldor Shomurodov (Uzbekistán) y Wilson Isidor (Haití), que ocuparon la segunda y la tercera posición respectivamente.

Esta fue la jugada:

.