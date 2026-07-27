Fútbol de Dorrego: ganaron los de arriba en el regreso a la actividad
El líder Atlético Monte Hermoso vapuleó a Club de Pelota 8 a 1 y el escolta Ferroviario venció a Divisorio 3 a 0.
Con cómodos triunfos de los candidatos, ayer volvió al ruedo el campeonato oficial "70º Aniversario del Club Villa Rosa" de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego.
Por la 17ª fecha, el puntero Atlético Monte Hermoso se despachó con un contundente 8 a 1 ante Club de Pelota en Coronel Pringles.
Por su parte, el escolta Ferroviario también ganó a domicilio. Venció a Divisorio 3 a 0.
Además, hubo triunfos de
Resultados:
--Divisorio 0, Ferroviario 3 (Juan Pablo Schefer, Sergio Lindner y Gastón Cancina.
--SUPA 3 (Ezequiel Nanco, Yonathan Romero y Lucas Biondo), Porteño 2 (Joaquín Mastrangelo y Leonel Valenzuela).
--Villa Rosa 1 (Facundo García), Almaceneros 1 (Brian Urban).
--San Martín CD 0, Independiente CD 2 (Nicolás Lapetra y Leandro Jeva).
--Club de Pelota 1 (Juan Pablo Giménez), Atlético Minte Hermoso 8 (Iván Tello –3--, Facundo Schmidt –2--, Jonathan Auday, Benjamin Fernández y Lautaro Martínez).
--Alumni 1 (Kevin Pérez), Atlético Ventana 1 (Jorge Bottini).
--Suteryh 1 (Emanuel Benñitez –de penal--), Progreso de El Perdido 1 (Edgar Scalco). El partido fue suspendido a los 38 minutos del primer tiempo por agresión del cuerpo técnico visitante al árbitro Turcuman.
--Esperanza 2 (Carlos Colantonio y Francisco Roggero ), Independiente CP 0.
--Posiciones: 1º) Atlético MH, 48 puntos; 2º) Ferroviario, 43; 3º) SUPA, 39; 4º) Suteryh, 34 (*); 5º) Independiente (Dorrego), 33; 6º) Porteño, 28; 7º) Ventana, 24; 8º) Alumni, 23; 9º) Villa Rosa y Almaceneros, 21; 11º) Independiente (Pringles), 20; 12º) Progreso, 18 (*); 13º) San Martin, 16; 14º) Esperanza MH, 12; 15º) Divisorio, 5 y 16º) Club de Pelota, 1.
(*) Tienen un partido pendiente.