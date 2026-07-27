Bahía sigue sumando grandes propuestas, Campedrinos llega al Don Bosco

El dúo, que viene de vivir un crecimiento meteórico en los principales escenarios del país y del continente, llegará a Bahía el Sábado 5 de Septiembre, a las 21, para presentar "Mate y Folklore Tour" en el Teatro Don Bosco, una propuesta que promete mucho más que un recital: una verdadera celebración de nuestras raíces.

Con un estilo fresco, cercano y profundamente argentino, Campedrinos consiguió en pocos años convertirse en una de las revelaciones del género. Su Premio Consagración en el Festival Nacional de Cosquín marcó un antes y un después en su carrera, mientras que su paso por el Festival Internacional de Viña del Mar, donde conquistaron al exigente "Monstruo", terminó de consolidarlos como una de las grandes apuestas del folklore nacional.

El nombre de la gira no es casual.

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Así como el mate reúne amigos y familias alrededor de una ronda, "Mate y Folklore Tour" busca generar ese mismo clima de encuentro entre el público y los artistas. Durante el espectáculo habrá clásicos de su repertorio, nuevas canciones, versiones renovadas y momentos íntimos que invitan a vivir el folklore desde una perspectiva contemporánea.

Para conocer todos los detalles del show, consultar sobre las entradas y descubrir la amplia agenda de eventos que llegarán en los próximos meses a la región, se puede ingresar a TicketBahía.com