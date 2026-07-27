Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.523 para la venta y de $1.474 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,1% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.576 (+0,96%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.560 (+0,97%) en las financieras de la City porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.976 (sin cambios); el MEP cotiza a $1.531,79 (-0,1%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.595,79 (-0,3%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 439 puntos básicos.