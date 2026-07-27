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Por su labor solidaria, el Centro Luis Braille recibió el Premio Natty Petrosino

La entrega se llevó a cabo este lunes, en el Concejo Deliberante.

Liliana Caspe y Federico García. Foto: Prensa Concejo Deliberante

El Centro de Rehabilitación y Biblioteca Luis Braille recibió este lunes el premio Natty Petrosino a la labor solidaria, con el cual desde hace algunos años se reconoce a personas e instituciones destacadas del ámbito bahiense por su ayuda desinteresada a la comunidad.

La distinción, acompañada por una suma de 6,9 millones de pesos, fue recibida por el titular de la entidad, Federico García, junto a otros representantes de la institución.

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"Este es un premio a la trayectoria de toda la institución y de quienes la construyeron a lo largo de los años", señaló el directivo, quien también invitó a la comunidad a conocer el trabajo que realiza el centro.

En este marco, la ONG Contá Conmigo obtuvo una mención de honor, que fue recibida por su fundadora y coordinadora Liliana Caspe.

Por su parte, en representación de la familia de la recordada Natty, Juan Francisco Petrosino aseguró que "Natty estaría gritando de alegría" y destacó que el premio mantiene vivo su legado de amor y solidaridad.

Asimismo, Zulema Governatori, cercana amiga de Natty Petrosino, recordó su profunda espiritualidad y su manera de descubrir a Dios en las cosas más simples de la vida.

"Conocer a Natty fue descubrir el asombro de Dios en cada cosa", expresó.

Del acto también participaron la titular del Concejo Deliberante, Gisela Caputo; la secretaria de Políticas Sociales municipal, Romina Pires; los concejales (también miembros del jurado) Fabiana Úngaro, Carlos Alonso, Emiliano Álvarez Porte, Cecilia Borelli, Araceli Valenzuela y Jazmín Lafitte, y público en general.

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