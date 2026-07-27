Se hacen pasar por empleados de La Nueva. para intentar estafar a clientes

La Nueva. advierte sobre una modalidad de estafa detectada en las últimas horas, en la que personas ajenas a la empresa se comunican con clientes haciéndose pasar por empleados para solicitar datos personales.

Hasta el momento, dos personas denunciaron haber recibido llamados en los que les advertían que debían verificar su número de teléfono para evitar la supuesta suspensión de sus publicaciones.

Uno de los afectados relató que fue contactado desde el número +54 11 5473-9567. Según explicó, quien llamó aseguró trabajar en La Nueva. y le pidió verificar su cuenta de WhatsApp. Como el cliente se negó a brindar información, la comunicación se interrumpió.

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Desde el diario se aclara que nunca se solicitan códigos de verificación, contraseñas ni datos personales por teléfono para mantener, renovar o gestionar publicaciones.

Ante este tipo de maniobras, se recomienda no compartir información personal, finalizar la llamada y comunicarse únicamente a través de los canales oficiales de La Nueva. para corroborar cualquier gestión.

Asimismo, se solicita a quienes reciban este tipo de llamados que lo informen al diario, con el fin de alertar a otros clientes y prevenir nuevas estafas.