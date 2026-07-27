Habrá baja presión de agua en Pedro Pico, Kilómetro 5, Pacífico y el centro por trabajos de ABSA

La empresa ABSA informó que el centro de la ciudad y los barrios Pedro Pico, Kilómetro 5 y Pacífico tendrán baja presión este martes producto de una serie de tareas que llevará a cabo.

Se trata de trabajos de empalmes y desempalmes de conductos de agua en virtud de la obra de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

Aguas Bonaerense realizará tareas en las intersecciones de las calles Berutti y Fitz Roy, Donado y Santa Fe, y Donado y Thompson generando falta de agua en el cuadrante comprendido por las calles Undiano, Chile, avenida Colón y Brown. Esta situación podrá afectar con baja presión a los barrios mencionados anteriormente.

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En tanto, el miércoles las tareas se desarrollarán sobre calle Juan Molina, en su intersección con Tucumán y con Castelli. En este caso, la afectación del suministro será en el cuadrante de las calles Charlone, Paraguay, Vieytes y Sixto Laspiur.

Finalmente, el jueves, la actividad se centrará en 25 de Mayo e Italia; Darregueira y Undiano, y Thompson y Undiano. Durante lo misma podrá verse afectado el suministro en el cuadrante de Brown, Undiano, Donado y Chile, generando baja presión en los barrios Pedro Pico, Kilómetro 5, Pacífico y en el centro.

La empresa solicita a las personas usuarias reservar agua para cuando se produzca la afectación y durante los trabajos utilizar las mismas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización el servicio.

Y recordó que, ante dificultades en el servicio, cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.