Cuál es el estado de salud de la joven quemada en el Bajo Rondeau

La joven de 21 años que sufrió quemaduras durante el incendio ocurrido en la madrugada del domingo en una vivienda del barrio Bajo Rondeau continúa internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal, donde permanece sedada y con asistencia respiratoria mecánica.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, Milagros Gabriela Fernández presenta quemaduras en aproximadamente el 15 por ciento de la superficie corporal. Las lesiones se localizan principalmente en la parte frontal del cuerpo, afectando manos, piernas y abdomen, un patrón que podría ser compatible con una caída sobre el foco ígneo, aunque esa circunstancia forma parte de la investigación.

Las mismas fuentes indicaron que, a diferencia de lo que se temía en un primer momento, las vías aéreas no estarían comprometidas, un dato considerado favorable dentro de la evolución clínica. No obstante, la joven continúa bajo estricta observación médica mientras se monitorea su evolución.

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Asimismo, trascendió que los análisis toxicológicos realizados detectaron una elevada concentración de cocaína en sangre y orina, información que fue incorporada a la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio.

El siniestro ocurrió poco después de la 1 de la madrugada en una vivienda ubicada en Blandengues al 2000 en el Bajo Rondeau.

Las pérdidas materiales fueron totales y las causas que originaron el fuego continúan siendo materia de investigación.

En paralelo, los investigadores mantuvieron contacto con familiares de la joven con el objetivo de recabar información que pueda contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.