Lautaro Martínez y Agus Gandolfo disfrutaron de un viaje soñado luego del Mundial: paisaje paradisíaco y casamiento en Grecia

Luego de la participación en el Mundial 2026, Lautaro Martínez disfrutó de un viaje soñado junto a su esposa Agustina Gandolfo. La pareja estuvo presente en un casamiento en Grecia, y compartió imágenes con un paisaje paradisíaco y mostrando algunos detalles especiales de la ceremonia.

Primero, compartieron fotos juntos cuando de fondo asomaba un gran atardecer en Mykonos, una de las islas que pertenece a Grecia y de las más famosas del mundo por su increíble paisaje.

También mostraron detalles del casamiento: el lujoso diseño de las mesas para los invitados y la pileta alrededor. Aunque no revelaron la identidad de los novios, sí mostraron una foto de ellos de espaldas durante la ceremonia.

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“Fin de semana en casa de mamá y papá. Entre el amor, la risa y una boda especial”, escribió Agustina en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram, que pronto cosechó más de 250 mil “Me Gusta” y una ola de comentarios elogiosos.

Pronto Lautaro Martínez deberá volver a la actividad en Inter de Milán, que tiene varios amistosos programados contra clubes importantes de Europa: el clásico ante Milan, Manchester City y Juventus, antes de comenzar la Serie A ante el Monza a fines de agosto. (TN)