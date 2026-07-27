Lautaro Martínez y Agus Gandolfo disfrutaron de un viaje soñado luego del Mundial: paisaje paradisíaco y casamiento en Grecia
La pareja viajó para participar de una ceremonia celebrada en Mykonos. Las fotos generaron una ola de reacciones en las redes sociales.
Luego de la participación en el Mundial 2026, Lautaro Martínez disfrutó de un viaje soñado junto a su esposa Agustina Gandolfo. La pareja estuvo presente en un casamiento en Grecia, y compartió imágenes con un paisaje paradisíaco y mostrando algunos detalles especiales de la ceremonia.
Primero, compartieron fotos juntos cuando de fondo asomaba un gran atardecer en Mykonos, una de las islas que pertenece a Grecia y de las más famosas del mundo por su increíble paisaje.
También mostraron detalles del casamiento: el lujoso diseño de las mesas para los invitados y la pileta alrededor. Aunque no revelaron la identidad de los novios, sí mostraron una foto de ellos de espaldas durante la ceremonia.
“Fin de semana en casa de mamá y papá. Entre el amor, la risa y una boda especial”, escribió Agustina en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram, que pronto cosechó más de 250 mil “Me Gusta” y una ola de comentarios elogiosos.
Pronto Lautaro Martínez deberá volver a la actividad en Inter de Milán, que tiene varios amistosos programados contra clubes importantes de Europa: el clásico ante Milan, Manchester City y Juventus, antes de comenzar la Serie A ante el Monza a fines de agosto. (TN)