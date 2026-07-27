Varios intoxicados por consumir pollo y chorizos en un evento benéfico en Coronel Pringles

Una venta a beneficio de pollo a la parrilla para ayudar a una familia por un tratamiento de salud terminó causando un problema sanitario en Coronel Pringles, al generar un brote de salmonela que habría afectado —en principio— a casi medio centenar de personas.

El evento se llevó a cabo durante el mediodía del domingo. Sin embargo, al promediar la tarde, desde el hospital municipal y la secretaría de Salud se informaba de muchos casos de vecinos con vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal y problemas gastrointestinales como consecuencia de la ingesta de comida con esa procedencia.

"El equipo de trabajo de Salud se encuentra trabajando para determinar lo sucedido. Las personas que hayan consumido estos pollos y/o chorizos y presenten síntomas como los descriptos deben dirigirse a la guardia del nosocomio", se había informado.

Además, se pidió que las personas que hubieran adquirido alimentos en el evento a beneficio los descartaran por riesgo de intoxicación.

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Con el correr de las horas, se pudo identificar el número de lote y la procedencia de la mercadería. También se acondicionaron muestras de productos terminados y de materias primas utilizadas en crudo para enviar a laboratorio a fin de realizar los análisis correspondientes. Esto se realizó en conjunto con el departamento de Epidemiología de Región Sanitaria I.

Además, si bien no se precisó cuál fue el problema que originó el brote, se recordó que los alimentos son testeados en un control bromatológico antes de ingresar a la ciudad, donde se chequean temperaturas, procedencia, habilitaciones de vehículos y elaboradores, y permisos sanitarios correspondientes.

En cuanto a las personas afectadas, el secretario de Salud, Luis González Estevarena, informó que se están esperando los resultados de los coprocultivos y hemocultivos (Agencia Coronel Pringles)