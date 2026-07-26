Vacaciones de invierno: buena gastronomía y deportes en Sierra y Monte Hermoso

Dos atractivas propuestas tendrán lugar hoy en la región, ideales para hacer una escapada sin recorrer muchos kilómetros de ruta: la primera Fiesta del Salame Serrano, en Sierra de la Ventana, y la prueba pedestre Monte Corre La Aventura, en Monte Hermoso.

La carrera comenzará a las 9.30, en el Paseo del Pinar. El circuito principal será de 21 kilómetros de largo, aunque también habrá otros de 14k y 7k, y una categoría especial para caminantes (también de 7 kilómetros).

Con las inscripciones -que cerraron anteayer, con casi 300 anotados-, los participantes recibirán el kit de carrera, seguro e hidratación. Tras la carrera habrá sorteos.

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El circuito volverá a combinar “senderos, naturaleza y algunos de los paisajes más representativos de Monte Hermoso”, se indicó.

“Cada tramo fue diseñado para que disfrutes de una experiencia única, recorriendo algunos de los paisajes más característicos de Monte Hermoso”, se enfatizó.

El trazado comenzará en el Paseo del Pinar, por el denominado Sendero del Bosque Alegre. Luego pasará por la zona alta del barrio Pinar del Golf, para internarse en la zona agreste de dunas que conduce al balneario Sauce Grande. En el retorno se transitará por la playa y zonas urbanas, hasta retornar al Paseo del Pinar.

Quienes opten por viajar a la zona serrana se encontrarán, desde las 11, con la I Fiesta del Salame Serrano, una celebración gastronómica inédita en nuestra región, pero que muestra y expone uno de los productos típicos de la zona.

Será en calle Roca, frente a la delegación municipal de Sierra de la Ventana.

“Allí se expondrá un salame de más de 45 metros, que estará disponible para hacer degustaciones y también para la venta. habrá música en vivo, shows culturales, un paseo de artesanos y stands comerciales”, anticipó el secretario de Turismo de Tornquist, Víctor Antón.

Según se detalló desde la organización, el evento incluirá también la degustación de quesos, panificados y embutidos locales y de la región, una feria de emprendedores y manualistas, junto con espectáculos en vivo para toda la familia, con la presentación de la cantante Amparo Sol.

La entrada será libre y gratuita, aunque se habilitará una alcancía para colaborar con los bomberos voluntarios de Sierra de la Ventana y el refugio mascotero PUAF.

Además, el evento incluirá la exhibición, el corte y la cata de un salame gigante de 50 metros de longitud, preparado especialmente para la ocasión. También habrá premios para quien acierte cuál es el peso del producto.

"¿Qué tiene de especial o diferente el salame serrano? Se prepara con un bouquet de especias y hierbas de nuestra región que, por ahora, mantendremos en secreto y develaremos el día de la fiesta", explicó días atrás Alberto Plaza, titular del Museo del Mate y gestor de la iniciativa.

Por el momento, el salame -que algunos arriesgan que tendrá 50 y hasta 70 metros de largo- se está preparando en una conocida cadena de carnicerías en Bahía Blanca. Será de tipo picado grueso, de los que no precisan mucho tiempo de estacionamiento, explicó el organizador.

"La idea de esta fiesta es brindar nuevas alternativas para la gente que venga a disfrutar de Sierra de la Ventana durante las vacaciones de invierno. La haremos frente al Museo, en la esquina de las avenidas San Martín y Roca, con un escenario y una pantalla gigante", cuenta.

Plaza señaló que la fiesta comenzó a organizarse hace algunas semanas, al ver el éxito que había tenido la Fiesta de la Milanesa Serrana, llevada a cabo en mayo pasado.

"Es necesario que Sierra de la Ventana tenga otras celebraciones, más allá de la de los Reyes Magos. Tenemos la idea también de realizar la del Jamón Serrano, pero eso quedará para más adelante", anticipó.

En ese mismo sentido opinó Antón, desde al área de Turismo. “Es una forma activa de convocar a los turistas”, señaló.

El funcionario indicó esta semana en el programa “Panorama”, de LU2 Radio Bahía Blanca, que el período vacacional comenzó con una mejora respecto de la semana anterior.

“Arrancamos con un 50% de ocupación general, con turistas de provincias que habían iniciado sus vacaciones hace varios días, como Río Negro y La Pampa, a los que se sumaron los de nuestra provincia y otras”, dijo.

“Estamos mejor de lo que esperábamos antes de que comenzara este período, considerando incluso que este fin de semana (por el actual) llegaremos a un pico de afluencia. Luego veremos cómo sigue la segunda semana, pero las perspectivas han mejorado. No sé si vamos a superar el pico del 80% de ocupación del año pasado, pero tenemos la esperanza de que pueda ser así”, añadió.

“Lo que sigue por debajo de nuestras expectativas es el nivel de consumo, básicamente porque nuestro distrito no escapa a la realidad nacional”, completó.