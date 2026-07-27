Cuatro menores robaron 30 prendas de una pilchería en Tres Arroyos

Cuatro menores de 14, 15, 16 y 17 años fueron arrestados en Tres Arroyos, acusados de sustraer distintas prendas de vestir de un local de ropa.

El operativo, para el cual fue clave la colaboración de las cámaras del centro de monitoreo, se dio sobre las 3.50 de hoy.

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Las capturas, a cargo de personal de la comisaría Primera de esa ciudad, se dio en Dean Funes y Dorrego, aunque el comercio afectado, denominado Empilchados, está ubicado en Colón 542.

Los menores, acusados de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, ya fueron entregados a sus padres.

Se estableció que habían sustraído distintas prendas de vestir (22 jeans, 3 pantalones de vestir y 5 buzos), que descartaron en la zona de 25 de Mayo y Libertad.