Villa Mitre, STMBB y Tiro Federal arrancaron con triunfos el Clausura de fútbol femenino

El Torneo Clausura del fútbol femenino de la Liga del Sur puso primera con una jornada en la que Tiro Federal fue el gran protagonista de la máxima categoría al golear 6 a 0 a AEC y ubicarse como el primer líder del certamen por diferencia de gol.

El conjunto aurivioleta construyó una contundente victoria con dos tantos de Guadalupe Rifo, mientras que Abril Sáenz, Morena Juárez, Agostina Caballero y Candela Salgado completaron la goleada.

Villa Mitre también inició el campeonato con una sonrisa al vencer por 1 a 0 a La Armonía gracias al gol de Trinidad Rivas, mientras que rel reciente ganador del Apertura, STMBB (Sindicato de Trabajadores Municipales) superó 2 a 0 a Sporting con conquistas de Ludmila Fernández y Luana Villanueva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El único empate de la jornada en Primera A se registró en el encuentro entre Bella Vista y Libertad, que igualaron 1 a 1. Juanita Roumec abrió el marcador para el conjunto albiverde y Antonella De Vega estableció la igualdad para las visitantes.

En la Primera División B también hubo una intensa actividad. San Francisco debutó con una sólida goleada por 4 a 0 sobre Olimpo, con dos goles de Luana Arévalo y los restantes de Morena Barzola y Ariana Adassus.

Estrella de Oro se impuso 3 a 0 frente a Pacífico de Cabildo gracias a los tantos de Sabrina Genchi, Camila Guenchual y Luana Anfossi, mientras que SPIQPYA derrotó 3 a 0 a Huracán con goles de Renata Segovia, Paola Vallejos y Mía Carranza.

La fecha del ascenso se completó con el empate 1 a 1 entre Liniers y Rosario. Iara Schwab anotó para las albinegras y Carolina Díaz igualó para el conjunto francés. Sansinena tuvo jornada libre.