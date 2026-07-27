Otra de boqueteros: robaron en un mayorista de productos dietéticos

Sobre las 9.30 de hoy, el encargado de un mayorista de productos dietéticos ubicado en Brasil 977, denominado 3B, también denunció un robo en la modalidad boqueteros, aunque por el momento no hay datos para relacionar este delito con el de Ciudad Mágica.

Matías Lorea, de 23 años, refirió que los desconocidos cortaron la chapa del techo de una oficina y sustrajeron un millón de pesos y una notebook.

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El hecho, según quedó registrado en las cámaras internas, se habría registrado en la madrugada del domingo, aunque recién se constató hoy.

Personal de la comisaría Segunda, junto con el CeUM, la Policía Científica y la DDI, trabaja en el esclarecimiento del delito, con intervención de la UFIJ Nº 2.

"Es la primera vez"

Matías Lorea, en declaraciones al Servicio Informativo de LU2, confirmó que es la primera vez que ingresan a robar en los 5 años de funcionamiento del negocio y que la situación causa "bronca por el despelote que generan".

"Estaban dubitativos, en el video se ve que no sabían que había una cámara y van agachados por el piso. Estuvieron 5 minutos", relató.

Además de dinero, se llevaron una computadora, con información del local, que estaba encriptada.

"Estábamos por instalar la alarma en el local. Además del daño en el techo, barretearon la puerta del depósito para entrar. Y también dejaron desorden", detalló el comerciante.

Sobre la posibilidad de que sean los mismos autores que en Ciudad Mágica, Lorea dijo que algunos policías "sospechaban de las mismas personas, como si hubiera venido gente de afuera durante el fin de semana".