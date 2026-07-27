Una mujer policía "salvó" a una recién nacida que sufría ahogamiento

La asistencia de la sargento se produjo en la dependencia de Garibaldi al 200.

Una mujer policía salvó hoy a una recién nacida que había sufrido ahogamiento y su padre la llevó de emergencia a la comisaría Cuarta, ubicada en Garibaldi 262.

El incidente se produjo sobre las 9, cuando Nicolás Mariano Fernández, de 38 años, se presentó de urgencia en la seccional de Villa Mitre, porque su hija Aurelia, de apenas 5 días, se encontraba morada y sin poder respirar.

En medio de la desesperante situación, la sargento Lorena Méndez tomó a la pequeña y le realizó maniobras de emergencia, logrando reanimarla. Se pudo establecer que la bebé tenía obstruidas las vías respiratorias con su propio vómito.

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Una ambulancia fue citada a la emergencia y el personal médico "no constató otra anormalidad" en la pequeña, que se retiró junto a su padre.