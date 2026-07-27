Un ex-Villa Mitre marcó el ritmo para el festejo vikingo de Huracán Las Heras, próximo rival de los bahienses

Huracán Las Heras celebró su clasificación Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A emulando el característico festejo de la Selección de Noruega en el Mundial 2026.

El encargado de marcar el ritmo del remo vikingo, tal como hicieran Erlinng Haalando o Martin Odegaard en la Copa del Mundo, fue Franco Agüero, ex arquero de Villa Mitre y Sansinena.

La imagen se dio luego del empate sin goles ante FADEP, que le permitió al equipo mendocino meterse en la segunda fase del certamen, donde cruzará con los equipos bahienses.

Tras conocerse esta tarde el fixture, se supo que el Globito visitará nuestra ciudad en la sexta fecha, cuando se mida ante el tricolor por la sexta fecha, programada para el domingo 30 de agosto.

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Mientras que Olimpo deberá viajar a Las Heras por la segunda programación, el domingo 9 de agosto.