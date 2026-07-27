El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona esta martes 27 de julio una temperatura mínima de 6 grados centígrados y una máxima de 12.

En la mañana el tiempo será frío y húmedo con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste. La visibilidad será regular por neblina a buena.

En la tarde tendremos tiempo frío y nuboso con probables lloviznas. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.