El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad
Satelmet pronostica para este 28 de julio una temperatura máxima de 12 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona esta martes 27 de julio una temperatura mínima de 6 grados centígrados y una máxima de 12.
En la mañana el tiempo será frío y húmedo con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste. La visibilidad será regular por neblina a buena.
En la tarde tendremos tiempo frío y nuboso con probables lloviznas. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.