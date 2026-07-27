Un hombre con pedido de captura por robar una moto fue aprehendido tras una persecución

Un hombre de 30 años fue detenido esta tarde luego de intentar darse a la fuga durante un control de rutina. El sospechoso circulaba en una moto robada y llevaba entre sus pertenencias equipos de telefonía y un dispositivo presuntamente utilizado como inhibidor de alarmas.

El hecho ocurrió minutos después de las 13, cuando efectivos de la Policía Motorizada que realizaban un patrullaje preventivo intentaron identificar a un motociclista en la intersección de las calles Beruti y Río Negro. Al notar la presencia policial y recibir la orden de detención, Diego Omar Laraburo, hizo caso omiso a las advertencias e intentó fugarse.

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Tras una breve persecución, la policía logró interceptarlo a la altura de la calle Neuquén al 400. Allí advirtieron que llevaba un morral y en su interior hallaron tres teléfonos celulares y un equipo tipo handy, el cual habría sido utilizado como inhibidor de señal, cuya procedencia no pudo justificar.

El rodado tenía un pedido de secuestro activo solicitado por la comisaría Segunda, bajo la carátula de "hurto de motovehículo", dictado el pasado 12 de julio. El aprehendido fue trasladado a la comisaría Primera, con intervención de la UFIJ N° 15.