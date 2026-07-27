Avanza una obra estratégica de infraestructura vial para el transporte pesado en Bahía

Con una inversión superior a los 13 mil millones de pesos, financiada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, se ejecutará la reconstrucción integral de más de 12 kilómetros en los principales corredores de acceso a la zona portuaria.

El proyecto forma parte del Plan Integral de Mejora de la Red Vial Portuaria y contempla tres frentes principales de trabajo sobre las Rutas Nacionales N° 3, N° 252 y la ex RN A013 (conocida como “18 de Julio”).

Los trabajos también contemplan la ampliación y mejora de la Rotonda de Avenida Dasso y la construcción de una nueva rotonda en el cruce de Charlone y la Ruta 3, escenario de decenas de siniestros viales, cumpliendo de esta forma con un pedido de los vecinos del sector que lleva varios años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Detalle de las intervenciones

Reconstrucción de losas de hormigón y tercer carril (RN N° 3 y RN N° 252):

Se realizará la reconstrucción de losas sobre una traza de 6,5 kilómetros. Además, se sumará un tercer carril de 5 metros de ancho sobre la RN N° 3, diseñado específicamente para optimizar las maniobras de ingreso a la Playa El Triángulo y agilizar la fluidez del tránsito pesado.

Rehabilitación del corredor Galván (RN N° 252 y RN A013):

Trabajos de reconstrucción y reparación de calzada desde la rotonda de Vélez Sarsfield, transitando por el camino de acceso a Galván hasta la intersección con la RN N° 3. Las tareas se complementarán con el acondicionamiento de banquinas, ejecución de desvíos provisorios y nueva demarcación horizontal.

Intervención y reordenamiento del tramo Guillermo Torres - Charlone (RN N° 3):

Sobre una extensión de 6 kilómetros de la RN N° 3, se ejecutarán tareas de reparación de pavimento, la mejora y ampliación de la rotonda en la intersección con Avenida Dasso y la construcción de una nueva rotonda en el cruce con calle Charlone, mejorando sensiblemente la seguridad en los accesos urbanos e industriales.

La opinión del intendente

El avance de la obra fue supervisado por el intendente Federico Susbielles, y por el presidente del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.

“Se están reparando integralmente 6 kilómetros de los accesos portuarios, renovando las placas de hormigón que se encontraban completamente deterioradas y fortaleciendo la infraestructura logística. Bahía avanza con obras que mejoran la conectividad y preparan a la ciudad para seguir creciendo”, aseveró el intendente Susbielles.

Por su parte, Mandolesi Burgos reafirmó el compromiso del Puerto y su Directorio con el crecimiento de Bahía Blanca, al tiempo que destacó que esta obra es importante para el entramado productivo portuario, pero que sin dudas, impactará positivamente en toda la ciudad.