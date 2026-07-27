A pura bocha y talento: Salvi, Mariani y Krum celebraron sus títulos en Bahía

Las categorías formativas de las bochas de Bahía Blanca tuvieron un fin de semana destacado, con la consagración de tres jóvenes jugadores que lograron quedarse con los máximos puestos en sus respectivas divisiones en la catgoría individual. Stefano Mariani en Sub 18, Agustín Salvi en Sub 15 y Santiago Krum en Sub 12, se qudaron con el campeonato.

En Sub 15, Agustín Salvi tuvo una actuación de gran nivel para quedarse con el título. El joven bahiense, bajo la conducción técnica de su tío Leonel Salvi, comenzó el campeonato con una derrota por 12 a 8 ante Santino Hernández, pero logró recuperarse y vencer a Valentino Schell por 12 a 6; a Bautista Lucchetti por 12 a 2 y a Lucio Bertolli por 12 a 4, en semifinales.

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En la final volvió a enfrentar a Hernández y mostró toda su contundencia para imponerse por 12 a 0 y quedarse con el campeonato Sub 15.

Por su parte, en Sun 18, Stefano Mariani, representante de 9 de Julio e hijo de Emilio Mariani, superó a rivales venció, en el cotejo decisivo disputado en la cancha Nº 1 de La Armonía, a Joaquín Varela por 12 a 5, resultado que le permitió consagrarse campeón.

La cosecha de títulos para los representantes locales se completó con Santiago Krum (Villa Mitre), quien logró quedarse con el campeonato en la categoría Sub 12, sumando otro motivo de celebración para las divisiones menores de las bochas bahienses.