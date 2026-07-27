Violencia de género: Barracas Central separó del plantel al futbolista que le marcó el gol a River

El club Barracas Central decidió separar del plantel de manera provisoria a Gonzalo Morales, quien fue denunciado por violencia de género por su exnovia en las últimas horas.

La determinación se tomó luego de que la denuncia de la mujer fuera formalizada ante la Justicia. “Como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes”, explicaron.

En el mismo comunicado, desde el club reafirmaron su “absoluto rechazo a toda forma de violencia de género” y aseguraron que seguirán colaborando con las autoridades en todo lo que les sea requerido.

Morales, que actualmente está a préstamo en Barracas Central, fue denunciado por su exnovia en la Comisaría 5° en Ezeiza. El Juzgado de Paz, a cargo de Néstor García, interpuso una restricción perimetral y dispuso que la mujer recibiera sus pertenencias, que estaban en la casa que compartía con el jugador.

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La denunciante había hecho un posteo el domingo por la tarde con un relato sobre los presuntos hechos de violencia que habría sufrido, con fotos y capturas de chats. “Me hiciste mil cosas malas”, escribía en una de esas conversaciones con el futbolista.

En su cuenta de Instagram, la mujer relató: “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta. Iba a entrenar y me encerraba en la casa con llave por qué tenía miedo que me vaya y lo deje”.



Gonzalo “Toro” Morales nació en Córdoba y se formó en las inferiores de Boca, donde hizo su debut como profesional. Luego de un paso por Unión de Santa Fe, llegó a Barracas Central en 2025. Tiene 23 años y juega como delantero.

El comunicado completo de Barracas Central sobre Gonzalo Morales



"El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes.

"Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.

"En ese sentido, Barracas Central continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia". (con información de TN)