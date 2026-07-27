Venta de combustibles: en junio tuvo su peor registro y en el primer semestre cayó 1,3%

La venta de combustibles tuvo su segundo peor mes de 2026 en junio y profundizó su caída, pese a que los precios se mantuvieron controlados por el "buffer". De este modo, en el primer semestre la caída acumulada fue del 1,3%.

Así lo informó Surtidores, "el medio de las estaciones de servicio".

Los datos de la entidad exhibieron que en el sexto mes del año la venta de combustibles al público acumuló su quinta baja interanual consecutiva, al descender desde los 1.331.423 metros cúbicos a los 1.371.462 metros cúbicos (-2,9%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A nivel producto, el mayor declive lo arrojó el Gasoil G2 (-8,9%), mientras que también retrocedieron la Nafta Súper (-2%), el tipo de combustible más demandado, y la Nafta Premium (-1,5%). La excepción fue el Gasoil G3 (+4%).

Por provincia, resaltaron los derrumbes interanuales en Salta (-11,3%), Formosa (-9,3%) y La Rioja (-8%). Solo hubo un incremento importante en Neuquén (+7,7%), sede de Vaca Muerta, y se observaron mejoras más tenues en Entre Ríos (+1,3%), Tierra del Fuego (+0,5%) y Mendoza (+0,4%).

A nivel empresa, resaltó la merma semestral en Shell (-4,9%). Por el contrario, YPF, que es la principal vendedora, arrojó un alza del 1,6%.

Por lo tanto, la petrolera con participación estatal se quedó con el 55,7% del mercado en la primera mitad del año. Detrás se ubicaron Shell (22,3%) y Axion (12%).

El "buffer" no fue suficiente

A partir de estos números, junio fue el segundo mes con menor volumen comercializado en el año, solo por encima de febrero.

En la comparación mensual con mayo, la demanda mostró una disminución del 3,1%. No obstante, aclaró Surtidores, "cabe tener en cuenta que junio tuvo 30 días, uno menos que mayo".

Los números poco tienen que ver con el incremento de precios producto de la guerra en Medio Oriente, debido a la implementación del "buffer", un mecanismo que utilizó el Gobierno argentino para amortiguar el impacto del conflicto bélico en el precio de los surtidores domésticos.

Según un informe reciente de la consultora 1816, la nafta dejó de estar cara en Argentina respecto del precio internacional (hoy en aproximadamente u$s85 el barril)

El trabajo marcó que, hace apenas dos semanas, con el barril del Brent cerca de u$s70, parecía haber margen para una reducción de los combustibles en el segundo semestre, lo cual podía ayudar a profundizar la desinflación. Sin embargo, con la recuperación reciente del crudo, esa posibilidad aparece menos probable. (con información de Ámbito Financiero).