Ahora, Rosalía hizo enojar a los chilenos antes de viajar a la Argentina

El idilio de Rosalía con el público del Cono Sur vuelve a tambalear porque, a las fuertes críticas que ya enfrentaba por parte de los fans argentinos, ahora se le sumó un insólito y tenso momento durante su reciente presentación en Chile que terminó por descontentar a ambos lados de la cordillera.

El conflicto de la artista española con el público argentino viene escalando desde que compartió un video de Mia Khalifa en el que se burlaba de los argentinos tras la final de la Copa del Mundo, utilizando como excusa que de fondo sonaba su tema La Perla.

Aquel episodio provocó un fuerte repudio en redes sociales e incluso llamados a cancelar las entradas para sus próximos shows en el Movistar Arena.

Qué pasó en su show en Chile

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En medio de este clima enrarecido y durante su gira por el país trasandino, la cantante intentó tener un gesto desde el escenario, pero el tiro le salió por la culata.

Al divisar entre las primeras filas una insignia albiceleste, la artista exclamó micrófono en mano: "Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí".

La reacción del estadio fue inmediata. Alimentada por la conocida rivalidad entre ambas hinchadas, la frase de la española fue recibida con una ola de risas, silbidos y abucheos masivos por parte del público chileno.

La reacción de la artista y la furia en redes

Lejos de aprovechar la oportunidad para suavizar la tirantez con los argentinos o pedir disculpas por el antecedente previo, la cantante decidió eludir el momento incómodo. Sin profundizar en el saludo ni dirigirse más al público que flameaba la bandera, prefirió cambiar rotundamente de tema y continuar el show preguntando: "¿Cómo estamos esta noche?".

El fragmento de la secuencia no tardó en viralizarse en las plataformas digitales, desatando una catarata de comentarios cruzados: el público chileno manifestó su molestia por el guiño en pleno concierto local, mientras que el argentino interpretó la actitud de la cantante como una manera de esquivar la situación para seguir "haciéndose la viva" en lugar de pedir disculpas genuinas.

A pocas semanas de desembarcar en Buenos Aires, la española suma un nuevo capítulo de tensión con un público sudamericano que no le deja pasar una. (con información de NA)