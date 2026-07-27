Referentes de River le pedirán a la dirigencia que Germán Pezzella vuelva a entrenar con el plantel

La derrota de River ante Barracas Central en la primera fecha del Torneo Clausura trajo consecuencias internas en el plantel. Con varios jugadores marginados, algunos de los referentes le harían un pedido a la dirigencia que considere la vuelta de uno de ellos.

Se trata de Germán Pezzella, que, según informaron los periodistas Juan Cortese y Juan Balbi, podría retornar a la consideración de Eduardo Coudet por pedido de varios futbolistas del plantel.

El defensor central que fue campeón del mundo en 2022 con la Selección argentina jugó su último encuentro en mayo de este año, cuando ingresó en la final del Torneo Apertura ante Belgrano en Córdoba.

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Pezzella integra una lista de jugadores borrados del plantel, que entrenan en las instalaciones del club Cantilo desde el comienzo de la pretemporada y apartados de sus compañeros.

La lista de los borrados de River:

-Kevin Castaño.

-Germán Pezzella.

-Paulo Díaz (se fue a Atlanta United).

-Maximiliano Salas.

-Fabricio Bustos.

-Giuliano Galoppo.

-Matías Galarza Fonda.

-Maximiliano Meza (rescindió y firmó en Independiente).

-Ian Subiabre.

-Santiago Lencina.

-Alex Woiski.

-Andrés Herrera (se fue a Columbus Crew, donde estaba a préstamo).

-Kendry Páez.

-Matías Viña.

Qué dijo Stefano Di Carlo

“Van a salir en torno a 15 jugadores, hemos decidido eso conjuntamente entre todos. Venderemos peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible”, expresó en diálogo con ESPN.

Y marcó: “Había decisiones que ya estaban tomadas en la previa a la final con la mesa de trabajo con Enzo (Francescoli), el director deportivo y el entrenador”.

En ese momento, Di Carlo reveló cuál será la estrategia de River en el mercado de pases.

“Vamos a ser muy agresivos en este mercado, tanto en ingresos de jugadores como en salidas. He instruido al director deportivo analizando todo”, sostuvo. (Fuente: TN).