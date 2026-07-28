La Peña bahiense “Boca un Sentimiento” dio un paso histórico: firmó un convenio macro con la UNS

Como lo refleja el título, la histórica Peña bahiense “Boca un Sentimiento” dio un paso histórico en su vida institucional: junto a la Universidad Nacional del Sur firmaron un convenio marco que permitirá desarrollar proyectos conjuntos con fuerte impacto social.

El primero de ellos será la creación de una aplicación para optimizar la administración de los donantes voluntarios de sangre (para Aytudale y el hospital José Penna), una tarea que la entidad sentimentalmente unida al xeneize viene realizando desde hace años en nuestra ciudad.

El acuerdo apunta a trabajar en forma colectiva con el desarrollo de cursos, capacitaciones, proyectos de investigación, actividades educativas, sociales y comunitarias que beneficien tanto a los socios de la Peña como a todos los que viven en suelo bahiense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para la Peña, este paso obliga a seguir consolidando un camino que va mucho más allá de la pasión por Boca. Significa fortalecer nuestro compromiso con la educación, con la inclusión, con la formación y el desarrollo de acciones que generen un impacto positivo en Bahía Blanca.

“Creemos firmemente que las grandes instituciones crecen cuando unen esfuerzos, y hoy damos un paso trascendental junto a la Universidad Nacional del Sur para construir nuevas oportunidades”, reza un comunicado que se viralizó en las redes sociales.

“Gracias a todos los socios e hinchas que nos acompañan día a día. Este logro también es de ustedes. Ser de Boca también es comprometerse con la comunidad”, cierra con alto grado de sentido de pertenencia.

“Se junta gente que tiene mucha vocación de servicio. La Peña es reconocida en Bahía Blanca por su trabajo solidario y la Universidad también tiene ese compromiso de devolverle a la sociedad lo que genera”, señaló Luciano Tamargo, integrante de la Peña y trabajador del Departamento de Computación de la UNS desde hace 25 años,

Para saber un poco más

El primer proyecto surgido del convenio será desarrollado junto al Departamento de Computación de la UNS como trabajo final de carrera de un estudiante próximo a graduarse.

La aplicación permitirá organizar de manera más eficiente el padrón de donantes voluntarios, gestionar distintos perfiles de usuarios y facilitar la difusión de las campañas de donación de sangre.

Actualmente, explicó Tamargo, la Peña administra toda esa información mediante una planilla compartida y un teléfono exclusivo para recibir solicitudes.

“Nos llaman constantemente hospitales, organizaciones y personas particulares. Hoy manejamos todo con una planilla de Drive y un teléfono que cada mes atiende un integrante de la comisión. La satisfacción de ayudar es enorme, pero la administración es muy compleja”, comentó.

Mano con mano

Además del desarrollo de esta herramienta tecnológica, Tamargo explicó que el convenio marco permitirá avanzar en nuevos proyectos con otros departamentos de la Universidad.

“Este acuerdo abre un abanico de posibilidades increíbles. No solo podremos trabajar con Computación, sino también con Economía, Ciencias de la Salud y otras áreas para desarrollar actividades sociales. La Peña aportará la mano de obra y la Universidad el conocimiento para seguir llegando a la comunidad”, concluyó.